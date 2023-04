Xabi Alonso prudent avant le match retour contre l'Union: "On peut se contenter d'un 0-0 et passer aux tirs au but"

guillement Non, on ne sera pas obligé de marquer ce jeudi

Celui qui a foulé la pelouse du Parc Astrid avec Liverpool en 2005 en Ligue des champions a même été très prudent lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il faudra gagner en déplacement pour passer en demi-finale: "Non, nous ne serons pas obligés de marquer pour passer. On peut se contenter d'un 0-0 et compter sur les tirs au but", répond-t-il, peut-être en repensant à la séance victorieuse face au Monaco de Philippe Clement, en barrages il y a quelques semaines. Peut-être une façon d'annoncer que sa formation ne cherchera pas à presser d'emblée comme elle l'avait fait en tout début de match chez elle, ce qui laisserait forcément des espaces pour l'attaque de l'Union, qui adore cela.

"Cette confrontation est toujours très ouverte, selon moi. On aura deux équipes très motivées et il faudra montrer notre meilleur visage pour passer." Histoire de ne pas être pris de vitesse, comme l'Union Berlin au tour précédent: "C'est sûr qu'il y aura beaucoup de choses à faire mieux que Berlin ici. On devra réaliser le match que l’on a préparé, avec nos idées, notre style et tout donner."