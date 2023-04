Le diamant allemand Florian Wirtz, dix-neuf ans, facteur X de Leverkusen, chasse les records

L’Union Saint-Gilloise en a déjà eu un aperçu jeudi 13 avril, lors de son quart de finale aller (1-1) : il ne faut pas laisser beaucoup d’espace à Wirtz pour qu’il sorte sa baguette magique. Il avait peut-être loupé le cadre en début de match après une action où il a à peu près tout fait tout seul et que la BayArena voyait déjà au fond mais il a corrigé son erreur en fin de rencontre, en exploitant un petit espace et un quart de seconde pour enrouler une frappe qui battait Anthony Moris.

Si Leverkusen s’est redressé ces dernières semaines, c’est grâce au très bon travail de Xabi Alonso, évidemment, mais aussi parce que Florian Wirtz est redevenu ce joueur qui avait porté les siens à la troisième place de Bundesliga la saison passée. “Il était blessé depuis mars 2022 et est revenu dans l’équipe à partir de janvier : Wirtz est un facteur clé de la bonne forme de Leverkusen”, explique Stephan Von Nocks, qui suit l’adversaire européen de l’Union pour le magazine Kicker.

Wirtz n’était pas là, quand son équipe sombrait contre Bruges, en Ligue des champions, et en championnat. Il est de retour en 2023 et son impact va grandissant : sept passes décisives et quatre buts sur ses treize dernières rencontres. Alonso a tenté de se passer de lui à Wolfsburg, dimanche passé, pour le faire monter à une demi-heure de la fin mais Leverkusen n’a pas réussi à marquer, pour la première fois en deux mois (0-0).

Une première à dix-sept ans et quinze jours

Phénomène de précocité, celui qui a été formé chez les voisins de Cologne arrive à Leverkusen en janvier 2020 et vient de fêter ses dix-sept ans deux semaines plus tôt lorsqu’il porte le maillot de l’équipe A de Leverkusen pour la première fois, en mai. Il marque son premier but contre le Bayern dans la foulée, à 17 ans et 34 jours, ce qui fait de lui le plus jeune buteur de l’histoire de Bundesliga. Trois ans plus tard, le voilà déjà à 95 rencontres. Et la promesse s’est muée en valeur sûre.

guillement "Il marche dans les pas de Kai Havertz."

Vendu plus cher qu’Havertz ?

”J’ai suivi au Bayer les premiers pas de Kai Havertz avant qu’il ne parte à Chelsea et je vois pas mal de points de similitude, analyse Philip Arens, qui écrit, lui, pour Bild. Ils ont d’ailleurs joué quelques matchs ensemble quand Florian est arrivé en équipe première.”

C’était juste avant qu’Havertz ne parte pour Chelsea contre un montant non égalé de 80 millions €. “Florian a une faim naturelle pour le jeu orienté vers l’avant, poursuit notre confrère. Il demande tout le temps le ballon.”

C’est d’ailleurs lui qui en a touché le plus, lors du quart de finale aller, malgré une position très avancée sur l’échiquier d’Alonso : 92. “Hradecky, le gardien, dit qu’il voit des espaces que les autres ne voient pas et Alonso estime qu’il porte l’équipe à un niveau supérieur à lui seul, ce qui est le cas.”

Il devra peut-être prendre un peu d’épaisseur pour franchir un palier mais il n’est pas incapable de rentrer dans le combat, comme le prouvent ses sept duels remportés sur dix au match aller, le deuxième meilleur total de son équipe.

Déjà international

”Il est très apprécié par Hansi Flick, qui croit beaucoup en lui et l’a appelé le jour-même de sa rupture des ligaments croisés du genou pour lui donner du courage et le réconforter”, poursuit Philip Arens.

Le sélectionneur allemand, qui l’avait déjà convoqué à cinq reprises avant ce coup du sort, l’a d’ailleurs repris dès qu’il a pu le faire, en mars. Et l’a titularisé face aux Diables Rouges, même s’il l’a sorti à la demi-heure après un début de match collectivement manqué de son équipe.

Reste à savoir où continuera à grandir Wirtz dans les prochains mois. “Il est sous contrat jusqu’en 2027 sans clause de rachat; ce qui le rend très cher à acquérir pour un autre club, explique Philip Arens. Son but et celui de son père, qui est aussi son agent, est de continuer à grandir à Leverkusen, surtout après sa blessure. Et de se reconstruire en vue du championnat d’Europe 2024.”

Le Bayer pourrait savourer les coups de pattes de son maestro pendant quelque temps encore avant, si tout se passe comme prévu, d’enregistrer un transfert record.