Karel Geraerts après l’élimination de l’Union : “Maintenant, on va tout donner pour aller chercher le titre de champion”

Karel Geraerts, quelle analyse tirez-vous de ce match et de l’ensemble de la campagne européenne de votre équipe ?

”À chaud, c’est clairement la déception de l’élimination qui domine. Je n’ai pas envie de parler de l’ensemble de la campagne, même si elle me rend fier. Pas ce soir, mais si vous me reposez la question à la fin de la saison, je vous donnerai une autre réponse. On n’était pas bien dedans en première période, mais on était mieux en seconde.”

Le passage en 4-3-3 en seconde période a gêné Leverkusen.

”Oui, on est très bien sorti du vestiaire, on a bien pressé le Bayer sur les côtés, on jouait bien au football, avec beaucoup de mouvements. Lorsque le score était de 1-3, on sentait qu’il était possible de réaliser quelque chose si on était capable de marquer le deuxième but, ce dont on a été proche. Mais il faut être honnête aussi : quand on regarde non seulement les joueurs offensifs de Leverkusen, mais également leurs trois défenseurs centraux qui sont costauds, ont de la vitesse et de la puissance, on voit combien cette équipe est une machine.”

Il vous reste donc une seule compétition, maintenant : c’est tout pour le titre ?

”Oui, clairement. On a encore un match de phase classique dimanche à Courtrai puis on jouera les playoffs 1. Et bien sûr que l’Union aura l’ambition de tout donner pour le titre. L’expérience de ces quarts de finale européens peut nous aider aussi, à ce niveau. Les playoffs, contre Genk, l’Antwerp et probablement Gand ou Bruges, ce sont des top matchs ; qui se jouent sur des détails. Comme ce soir contre Leverkusen.”