L'avis de l'expert: désormais, Boniface est tout le temps attendu au tournant

À lire aussi

Sept jours plus tard, Boniface a connu un tout autre match. Les défenseurs allemands ne sont plus tombés dans le piège du joueur qui a été trop bien muselé que pour pouvoir exprimer tout son talent. Il "paye" sa masterclass du match aller lors de laquelle il avait épaté la galerie, côté allemand compris. C’est la dure loi des joueurs de haut niveau : ils sont attendus au tournant semaine après semaine. Ce sera encore le cas lors des six matchs de Champions Playoffs à venir. Mais l’Union peut se rassurer : Victor Boniface a toutes les qualités nécessaires pour faire plier n’importe quelle défense du Royaume.