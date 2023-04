Sans Vertessen, l'Union doit éviter le piège courtraisien : "Bien attaquer ce match malgré la période bizarre"

Les Unionistes n'auront eu que 72 heures pour passer d'un quart de finale d'Europa League à un déplacement en terres courtraisiennes. Les joueurs devront réussir à switcher mentalement le plus rapidement possible pour ne pas se faire surprendre par l'actuel quatorzième de Pro League. "Ce vendredi, les joueurs ont récupéré physiquement et mentalement de leurs efforts, avance Karel Geraerts. C'est important de donner du temps aux joueurs pour qu'ils puissent gérer toutes les émotions vécues jeudi soir. Il faudra bien attaquer le match de dimanche même si la période est bizarre avec tout ce qu'il s'est passé autour de l'Union cette semaine."