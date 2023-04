Union-Leverkusen: Danke schön, Saint-Gillois

Qui aurait parié, lorsqu’ils se prenaient 3-0 à Glasgow, qu’ils allaient enchaîner cinq victoires et trois nuls en neuf rencontres jusqu’à ce quart de finale retour d’Europa League ? Pas grand monde, il faut le reconnaître et tirer un coup de chapeau à l’équipe de Karel Geraerts, qui aura surpris et séduit nombre d’observateurs, et appris énormément sur elle-même dans cette épopée. Sur son caractère, ses qualités footballistiques et ses limites, aussi.

Un de celles-ci concerne la vitesse de sa ligne arrière, dont les points forts sont ailleurs. Les défenseurs d’un mètre 90 et plus sont rarement des sprinteurs capables de se retourner et rattraper une flèche adverse. Burgess et Kandouss, qui sont des références belges dans le jeu aérien et le duel, ont eu du mal à contenir Diaby, Wirtz et les autres avants allemands, ce jeudi. Ils avaient plus ou moins tenu le coup à l’aller, en partie grâce à l’imprécision adverse, mais plus cette fois.

Les trois défenseurs centraux partaient à la faute à des degrés divers sur le premier but tombé trop tôt, après à peine 66 secondes, des œuvres d’un Diaby qui joue dans une autre catégorie (0-1).

L’international français faisait à nouveau très mal sur une transition offensive où il combinait parfaitement avec Wirtz et où Bakker punissait la désorganisation des Jaune et Bleu (0-2, 37e). C’est ça aussi, le haut niveau européen : deux accélérations, deux buts même s’il faut reconnaître que, contrairement à la manche aller, Leverkusen était nettement au-dessus, cette fois.

Les regrets du 0-3

L’Union vivait un beau quatrième quart d’heure lorsque Geraerts faisait passer son équipe en 4-3-3, ce qui posait de sérieux problèmes aux Allemands. Mais c’est encore le Bayer qui faisait mouche sur une erreur de pied de Moris, mis sous pression par une passe hasardeuse de Burgess qui n’aurait pas posé problème en championnat, mais qui était punie par Frimpong (0-3, 60e).

Ce but gag était d’autant plus dommage que Terho faisait 1-3 juste après (64e) et que le Bayer souffrait en fin de rencontre, preuve du second souffle unioniste. Mais c’était trop juste pour réellement faire chavirer une équipe programmée pour la Ligue des champions et au budget au moins dix fois supérieur. Hlozek fixait d’ailleurs le score à 1-4 (79e).

Un titre à aller gagner

L’équipe de Geraerts peut maintenant se focaliser sur son quotidien belge. Un championnat qui va prendre la forme de Champions playoffs où elle visera rien moins que la première place et ce titre qui lui a échappé d’un rien la saison passée.

Ce groupe ne mérite pas de terminer deux si belles saisons sans trophée. Il a les qualités pour y parvenir et un peu plus de bouteille, maintenant.