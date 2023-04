Une rencontre que ne jouera pas Yorbe Vertessen, sorti blessé face à Leverkusen en se plaignant des adducteurs. “Nous ferons des examens complémentaires la semaine prochaine, explique Karel Geraerts au sujet d’un joueur souvent blessé dans sa carrière. C’est encore trop tôt pour connaître son indisponibilité. Yorbe est un joueur qui doit travailler très dur physiquement pour être prêt. Il est arrivé du PSV avec un historique de blessures et apprend désormais à mieux connaître son corps. Nous l’aidons dans ce processus que nous traversons ensemble.”

À lire aussi

guillement "Nous ferons des examens complémentaires la semaine prochaine pour Vertessen."

Si l’Union fera sans Vertessen, Geraerts pourrait aussi décider de se passer des services de Moris et de Nieuwkoop. Les deux joueurs sont menacés de suspension et pourraient, en cas de carte jaune reçue face à Courtrai, être suspendus pour le début des playoffs. “Je vais réfléchir à cette situation, avance Geraerts. Quoi qu’il arrive, nous devons prendre ce match de manière sérieuse malgré tout ce qu’il s’est passé autour de l’Union jeudi. Les joueurs ont besoin de récupérer physiquement et mentalement de leurs efforts car ils ont dû gérer beaucoup d’émotions. Il faut qu’ils aient l’esprit libéré pour bien attaquer le match face à Courtrai.”

Un match qui pourrait permettre à l’Union de terminer la phase classique en tête en cas de victoire cumulée à un faux pas de Genk face à Charleroi. “Si nous avons la possibilité de terminer premiers, nous le ferons. Mais pour cela, il ne faut se concentrer que sur nous-mêmes. Nous mettrons toute notre énergie à Courtrai puis nous regarderons les autres résultats. Nous sommes dans une bonne phase en championnat (NdlR : six matchs sans défaite), à nous de continuer de la sorte pour ensuite attaquer les playoffs qui seront totalement différents avec une tout autre pression.”