Deux joueurs sont menacés de suspension : Anthony Moris et Bart Nieuwkoop. En cas de carton jaune reçu face aux Courtraisiens, ils seraient suspendus respectivement un et deux matchs en playoffs. Geraerts devra choisir entre les titulariser et prendre le risque de les voir suspendus ou les laisser au repos. Nieuwkoop pourrait être remplacé par François. Pirard, le deuxième gardien, ne pourra pas jouer car il est encore blessé au dos. Joachim Imbrechts est donc l'actuel deuxième choix chez les gardiens.

À lire aussi