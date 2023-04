L’avis de l'expert: l'Union se joue des pièges comme un candidat champion

L’équipe de Mazzù avait loupé quelques-uns de ses derniers rendez-vous de la phase classique et vu son avance sur Bruges fondre en partie. C’est tout l’inverse qui s’est passé, cette fois. Menée au score 0-1 contre Malines et Saint-Trond il y a quelques semaines, l’équipe de Geraerts a su relever la tête pour s’imposer 2-1. Menacée par Seraing il y a dix jours, l’"équipe B" a tenu sans craquer (2-1). Et encore ce dimanche, elle a su retourner un match glissant dans des conditions pénibles trois jours après une désillusion européenne pour s’imposer. Et rattraper Genk à la première place. Comme un champion en devenir.

