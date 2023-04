Vice-capitaine de l’équipe de Miron Muslic et porteur du brassard lorsque Hannes Van Der Bruggen ne joue pas, Vanhoutte a disputé 29 rencontres, inscrit un but et délivré quatre passes décisives pour l’équipe qui participera aux “Europe playoffs”. Il lui reste un an de contrat au Cercle, qui vient de lever l’option dont il disposait pour le garder jusqu’en 2024, mais qui aimerait surtout le prolonger au-delà. Le joueur discute avec son club… mais sait aussi que d’autres opportunités vont peut-être se présenter à lui, ce qui le fait réfléchir.