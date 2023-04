L'Union doit retrouver une confiance défensive : "Le style de Genk ou de Bruges pourrait leur faire mal"

Parmi les différentes statistiques défensives de cette fin de phase classique, l’une interpelle plus que d’autres : si l’on excepte le huitième de finale retour face à l’Union Berlin (3-0), l’Union a encaissé au moins un but (26 au total) lors de chacune de ses quinze dernières rencontres. "On a pu constater ces dernières semaines des erreurs défensives inhabituelles, analyse Alex Teklak, notre consultant. La défense a été moins rassurante que ce soit en championnat, comme lors du dernier match à Courtrai, ou en Coupe d’Europe. Il y a eu plus de pertes de balle anormales ou de manques de communication exceptionnelles. Ce sont des choses qu’on ne voyait pas avant."

La défense a été moins solide ces dernières semaines.

La défense de l’Union est-elle pour autant moins bonne qu’avant ? Si l’on compare avec la saison dernière, les Bruxellois ont encaissé quatorze buts de plus (41 contre 27) alors que les expected goals encaissés s'élèvent à 38. Sur ces 41 buts pris, on dénombre quatorze goals sur phases arrêtées (sept penaltys, quatre coup-francs indirects et trois corners) soit...34% de buts pris sur phases arrêtées. Ils ont aussi réalisé deux fois moins de clean-sheets : Anthony Moris n’a réussi à garder le zéro qu’à huit reprises en championnat contre quinze la saison dernière. En comparaison, Jean Butez (Antwerp) a gardé ses filets inviolés à dix-neuf reprises et devance à ce petit classement Simon Mignolet (Club Bruges) d’une longueur. Maarten Vandevoordt (Genk) est, lui, au même nombre que Moris. "En tant que compétiteur, c’est toujours râlant quand on prend un but, avance le gardien luxembourgeois. On peut trouver un tas de raisons au fait qu’on concède chaque fois ce petit but. Mais je peux continuer à prendre des buts tant que l’équipe gagne..."

Sur cette dernière série de quinze matchs, la balance reste en effet positive avec sept victoires, quatre nuls et quatre défaites. "Cela joue quand même dans la tête des gardiens et des défenseurs, commente Alex Teklak. La confiance ne s’achète pas au supermarché : c’est en multipliant les clean-sheets et les bonnes performances collectives qu’on entretient une dynamique positive. Je n’y vois rien de catastrophique, cela va revenir à un moment donné. Et puis, si l'on compare avec la saison dernière, il ne faut pas oublier que ce que l'Union avait réalisé, reste incroyable..."

Départs de Vanzeir et d'Undav

En y regardant de plus près, on se rend compte que l’équipe de Karel Geraerts ne joue pas de la même manière que celle de Felice Mazzù il y a un an. Avec des conséquences directes sur les statistiques défensives. "Ils s’exposent beaucoup plus cette saison en jouant beaucoup plus haut, explique Teklak. Avec Mazzù, ils étaient plus conservateurs et mieux disposés en bloc. Le départ de Vanzeir et d’Undav a joué un grand rôle : le premier était quasiment un défenseur très agressif qui mettait parfois des tackles. Le second était une crapule dans le bon sens du terme. Adingra et Boniface font aussi les efforts défensifs mais peut-être pas avec la même hargne. Et quand l’Union rate son contre-pressing, elle se fait punir avec Burgess ou Kandouss qui ne sont pas très à l’aise dans ces situations."

guillement "Ils étaient plus conservateurs et mieux disposés en bloc la saison dernière."

Le trois arrière n’a pourtant pas énormément changé par rapport à la saison dernière. Burgess, Kandouss et Van der Heyden sont toujours les titulaires indiscutables alors que Machida et Sykes doivent se satisfaire des miettes. Le trio a parfois soufflé le chaud et le froid mais reste toutefois assez constant. "Burgess est le phare qui guide l’équipe. Il assume son côté leader et sa taille est un grand avantage. S’il est mis en difficulté quand il faut couvrir des longs espaces, il n’a pas de problème avec le jeu face à lui. Kandouss fait, lui, son travail de manière discrète avec une saine agressivité et un bon placement. Il a eu des difficultés à trouver ses repères dans une défense à trois mais est désormais à l’aise dans ce système tactique. Van der Heyden a un profil plus offensif. Son tempérament trop fougueux lui coûte parfois de l’énergie mais plus personne n’arrivera à le changer. Devant cette défense, il faut aussi parler de Lynen qui est l’équilibriste de cette équipe."

Siebe Van der Heyden est un des titulaires indiscutables dans la défense à trois de l'Union.

Reste à voir ce que cela donnera lors des Champions playoffs. Durant la phase classique, l’Union a encaissé dix buts lors des six matchs joués face à ses trois futurs adversaires. Pour un total de 8 points sur 18. “L’Union préfère jouer face à un point de fixation qu’à des attaquants mobiles, conclut notre consultant. Le jeu de Genk avec des joueurs insaisissables comme Trésor ou El Khannouss peut les mettre en difficulté. Bruges pourrait aussi leur poser des problèmes avec la mobilité de Lang, Skov Olsen ou même Jutgla. Il faudra voir s’ils décident d’être aussi spectaculaire offensivement qu’en phase classique mais s’ils règlent leur problèmes défensifs, ils auront un réel rôle à jouer dans la poursuite du titre.”