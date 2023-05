Cinq ans après la vente du club, l'ex-président de l'Union Jürgen Baatzsch est aux anges : "Le club arrivera un jour en Ligue des champions"

guillement "J'avais demandé à Duchâtelet et Gheysens s'ils voulaient investir à l'Union."

Une fois le club repris en mains, l’équipe de Tony Bloom ne tarde pas à amener un réel plus à l'Union grâce à de gros moyens investis et une manière de travailler ultra professionnelle. "A mon époque, je mettais le budget dans les joueurs plutôt que dans le marketing ou l’administratif, se souvient Baatzsch qui est toujours président d’honneur du club. Il y avait une image familiale mais moins professionnelle qu’actuellement. Les Anglais ont mis en place une solide organisation en arrivant avec leur expérience. Quand ils doivent prendre une décision, ils analysent la situation dans tous les sens sans agir de manière impulsive ou émotionnelle. Ils avaient déjà un concept qui fonctionnait à Brighton et ils l’ont copié dans un autre club. J’aurais évidemment voulu faire partie du projet mais les nouveaux décideurs voulaient être seuls."

Au contraire d'Alex Muzio, Tony Bloom est rarement présent aux matchs de l'Union. ©BELGA

A l’époque de la reprise, l’Union vient de se sauver in extremis en D2 après être sorti des playoffs 3 de Proximus League face à Westerlo, Roulers et Tubize. Cinq ans plus tard, l’équipe de Karel Geraerts s’apprête à jouer le titre en Division 1A, ce qui ne surprend pas Jürgen Baatzsch. "Avec des investisseurs de cette taille, ils étaient condamnés à réussir. Je les voyais jouer le top mais peut-être pas se battre pour le titre si rapidement. Quand des cadres comme Undav ou Nielsen partent, ils sont remplacés par d'autres joueurs quasiment aussi forts. La plus grande surprise est la réussite de Karel Geraerts qui était quasiment inconnu et qui fait presque mieux que Mazzù. Une des forces du club est aussi de ne plus dépendre des agents. Avant, ils me disaient de prendre tel ou tel joueur. Aujourd’hui, la direction trouve les joueurs par elle-même et l’agent ne joue qu’un rôle d’intermédiaire."

Celui qui a relancé le club de Waterloo aux côtés de Louis Derwa a regardé avec attention les matchs de l’Union en Europa League. Surtout ceux face à Berlin et contre Leverkusen vu ses origines allemandes... "Avant le tirage, je savais qu’ils allaient tomber sur Leverkusen. J’aurais dû parier de l’argent (rires). J’étais au stade lors du match retour que l’Union aurait pu gagner avec un peu plus de chance même si le Bayer était techniquement au-dessus. J’ai été impressionné par Casper Terho qui deviendra à coup sûr l’un des meilleurs joueurs de l’équipe. Globalement, le club a fait un magnifique parcours et je suis sûr qu’il ne s’agit pas d’une exception : l’Union a encore de belles années devant elle."

Désormais, tous les regards sont tournés vers les Champions playoffs que l’Union attaque avec ambition. Un an après être passée tout juste à côté du sacre, l’équipe de Geraerts veut décrocher un titre de champion qui lui échappe depuis 1935. "Ils le mériteraient même si être à nouveau vice-champion serait déjà magnifique, conclut celui qui a une société de vente en gros d’appareils électroniques. Ils doivent continuer à se battre comme ils le font à chaque match. A mon époque, je suis allé à Heist, La Calamine ou encore Verviers avec l’Union. La volonté était alors d’aller en D1B et cela s’est réalisé. Après la vente, l’objectif était d’aller en D1A et cela s’est aussi passé. Désormais, ils jouent la Coupe d’Europe et le titre. Pour moi, ce qu’il se passe actuellement est un rêve qui se réalise. Je suis certain que l’Union arrivera un jour en Ligue des champions."