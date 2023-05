Karel Geraerts se confie à notre consultant Alex Teklak : “L’Union en est là grâce au respect, au travail et à l’humilité”

”On voudrait se rapprocher de Bruxelles… C’est actuellement un peu artificiel mais on s’adapte. La direction fait son possible. C’est la même histoire avec le stade, il faut du soutien politique…” L’entretien est lancé. Discussion franche et honnête entre deux passionnés du football.

Alex Teklak : Karel, commençons par le début. Quand tu arrêtes ta carrière, tu sais tout de suite que tu deviendras entraîneur principal ?

Karel Geraerts : “Lors de mes deux dernières saisons, je roulais chaque jour de Bruges à Charleroi et j’avais du temps pour réfléchir. Après 18 années passées dans le foot professionnel, j’ai d’abord eu un sentiment de trop-plein. Je me suis rendu compte que je n’en avais pas marre du football en tant que tel mais bien de tout ce qui l’entourait. Un jour, je roulais dans ma voiture la fenêtre ouverte et je vois Luc Devroe me faire des grands signes puis me téléphoner : 'Karel, tu fais le touriste ? Si tu veux, je cherche quelqu’un pour me soutenir à Ostende.' Je suis devenu directeur sportif là-bas mais mon rôle n’était pas assez clair pour y rester à long terme.”

Quand Marc Coucke décide de te virer, tu te retrouves alors sans rien…

”J’en ai profité pour donner des entraînements privés à des garçons et des filles entre 8 et 15 ans, de tous niveaux, du côté de Bruges. Je louais un terrain public et j’y consacrais entre cinq et six heures par jour : je préparais les entraînements, je donnais les séances et je jouais parfois avec eux. Je faisais cela tout seul ; c’était une démarche totalement personnelle. Puis Mazzù m’a appelé pour le rejoindre à Genk.”

Avec le recul, comment expliques-tu que Felice pense à toi à ce moment-là ?

”Il faut remonter à mon passage à Charleroi pour le comprendre. Avant un match, il devait choisir entre Marcq, Diandy et moi pour une place dans le milieu du jeu. Je voyais Felice très nerveux, il ne tenait pas en place… Je sentais qu’il allait me mettre sur le banc. Il m’appelle très mal à l’aise dans son bureau et m’explique que je ne serai pas titulaire. Je lui ai directement répondu : ‘Pas de problème, coach. Je comprends votre choix et je suis là pour l’équipe, ne vous inquiétez pas.’ Surpris de ma réaction, il m’a dit qu’on allait à coup sûr se retrouver dans le football. Finalement, Genk refuse de me prendre à cause de mon manque d’expérience et Chris O’Loughlin m’appelle deux semaines plus tard pour rejoindre l’Union. Si Mazzù me met titulaire ce jour-là, mon parcours serait peut-être totalement différent (sourire).”

Quand tu te retrouves ensuite l’adjoint de Mazzù à l’Union, tu te projettes comme entraîneur principal ?

”Je m’étais donné cinq ans pour me faire une idée à ce sujet. Très rapidement, Felice m’a donné beaucoup de responsabilités en me donnant des parties des entraînements. J’étais très impliqué dans le groupe, je préparais certaines séances de finition ou de passing. Que ce soit avec Thomas Christiansen (NdlR : le prédécesseur de Mazzù) ou avec Mazzù, je n’étais pas là pour juste mettre des cônes et les joueurs l’ont senti.”

guillement "En tant que T2, je n'étais pas là pour juste mettre des cônes et les joueurs l'ont senti."

Quand tu passes cet été d’adjoint à coach principal, tu as senti que les joueurs te percevaient d’une autre manière ?

”Je pense qu’ils attendaient tous mon premier speech comme T1 (sourire). Je n’étais pas du tout nerveux car je me sentais prêt à assumer ce rôle. On n’est jamais sûr à 100 % que cela va fonctionner mais, à un moment, il faut se lancer avec ses principes, ses convictions et ses idées. Je n’ai pas trop changé ma manière d’être avec le groupe car je n’ai jamais été un T2 qui faisait ami-ami avec les joueurs. Quand cela n’allait pas, je le leur disais clairement en appuyant sur les points à améliorer. La grande différence est que je dois beaucoup plus communiquer en tant que T1 qu’en tant que T2.”

Quand tu reprends l’équipe en mains, Undav mais aussi Mitoma et Nielsen sont partis. As-tu eu besoin de certaines garanties de la part du club ?

”Non car je savais très bien comment la direction travaillait. Même si certains piliers partaient, on gardait tout de même une belle équipe. Et le club a fait en sorte d’aller chercher d’autres bons joueurs. Finalement, le groupe est aussi complet que la saison dernière : Boniface et Adingra ont remplacé Undav et Mitoma. El Azzouzi est venu combler le départ de Nielsen sans parler du retour de blessure de Lynen. Globalement, si j’ai la possibilité d’aller chercher un autre joueur du championnat de Belgique, je ne le fais pas. Car j’estime avoir les meilleurs joueurs dans mon équipe.”

Tu as décidé de garder le même schéma tactique en 3-5-2 utilisé par Mazzù la saison dernière. Qu’as-tu voulu tout de même amener de différent dans la façon de jouer de l’équipe ?

”Je crois beaucoup en ce système de jeu et les joueurs s’y sentent bien même si certains comme Adingra ou Boniface ont dû s’y adapter. Par rapport à la saison dernière, j’ai voulu beaucoup plus construire de l’arrière tout en pressant plus haut sur le terrain. C’était aussi important que mon équipe puisse gérer des situations de match différentes en dominant quand il le faut et en sachant être dominée par moments. Finalement, nous n’avons presque jamais été mis en difficulté pendant de longues périodes durant un match. Il y a seulement eu la première mi-temps à Westerlo : l’équipe était trop étirée et cela ressemblait à n’importe quoi.”

Même en Europa League, vous n’avez presque jamais été dominés. D’ailleurs, sans vouloir remettre la faute sur un seul joueur, je suis sûr que vous avez une chance d’éliminer les Glasgow Rangers en préliminaires de la Ligue des Champions si Van der Heyden ne fait pas cette faute de mains qui amène l’ouverture du score sur penalty au match retour…

”(il coupe) Penalty à la 44e minute… J’ai déjà eu 100 fois ce match en tête et j’y repense encore parfois. En terme d’organisation, tout était parfait. Le seul problème est qu’après le penalty, nous n’avons plus joué au football. C’est à cause de cela que nous perdons le match et pas à cause de la réaction involontaire de Siebe.”

guillement "Si nous avions joué à notre niveau habituel contre Leverkusen, je suis sûr qu'on se qualifie."

Vous faites ensuite un parcours magnifique en Europa League. Pourtant, quand je vois que vous commencez à Berlin, je me dis que cela va être très difficile…

”À ce moment de la saison, l’Union Berlin était en tête de la Bundesliga en jouant à un très haut niveau. On ne sait jamais comment cela va se passer mais je sentais que mes joueurs étaient prêts à montrer ce qu’ils avaient dans le ventre. Ils avaient une grosse envie de démontrer qu’ils savaient jouer au football contre des bonnes équipes européennes.”

Avec le recul, comment analyses-tu l’élimination face au Bayer Leverkusen ?

”Lors de la deuxième mi-temps du match retour, nous avons montré à quoi ressemblait réellement la vraie Union Saint-Gilloise. Si on marque le 2-3, nous aurions clairement pu égaliser et revenir dans le match. Mais nous avons commis deux ou trois erreurs que nous ne faisons normalement pas. Nous avons été très bons pendant 40 minutes et non pas pendant 90 minutes comme face à l’Union Berlin. Si nous avions joué à notre niveau habituel, je suis sûr qu’on se qualifie.”

guillement "La direction a travaillé dur pour inculquer la culture de la gagne à l'Union."

Certains t’ont reproché de ne pas faire tourner assez souvent ton onze de base. Mais malgré l’enchaînement des matchs, l’Union est toujours en course pour le titre…

”J’ai lu qu’on disait que je ne faisais pas assez tourner mais je ne suis pas d’accord : j’ai toujours fait tourner aux bons moments. Si on regarde bien, j’ai souvent sorti certains cadres comme Lazare ou Teuma et Boniface lors des 20 dernières minutes quand les joueurs vont dans le rouge. Je voulais que tout le monde soit frais pour la dernière ligne droite. On savait que c’était maintenant qu’il fallait être en forme. Personne ne veut sortir du terrain mais, quand on leur explique bien les choses, ils comprennent les raisons. Un joueur comme Teddy Teuma joue par exemple toujours tout à fond mais est très ouvert à la discussion.”

Vous vous rendez compte qu’avec Felice Mazzù, vous avez construit quelque chose d’incroyable depuis la montée du club en D1A ?

”Quand je suis arrivé à l’Union durant l’été 2019, il y avait beaucoup de choses qui n’allaient pas. Les joueurs se préparaient en vitesse avant l’entraînement, faisaient leur séance puis rentraient chez eux. La direction a travaillé dur pour inculquer la culture de la gagne à l’Union. Au début, il y a eu pas mal de résistance des joueurs qui ne comprenaient pas à quoi cela allait servir mais, étape par étape, c’est rentré dans leur tête. À base de respect, de travail et d’humilité, nous sommes là où on en est actuellement. Et désormais, l’ambition est clairement d’aller chercher le titre.”