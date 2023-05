N'a pas eu grand chose à faire. Sauve le 3-0 sur la frappe de Balikwisha.

Kandouss 3

Le défenseur central n'est jamais rentré dans son match. Ses relances ont été catastrophiques et il s'est fait bouger dans les duels aériens par un petit gabarit comme Balikwisha.

Burgess 3,5

Tout en puissance pendant 20 minutes puis il se fait aspirer par l'appel de Janssen sur l'ouverture du score et sa mauvaise relance est à la base du second but. Après le changement de système, Balikwisha lui a fait vivre une soirée difficile.

Van der Heyden 5

Il n'avait pas mal débuté mais à force d'aller chercher si haut ses adversaires sur le terrain, il s'est mis en difficultés et a récolté un avertissement rapide face à Muja. A eu le mérite de ne pas flancher totalement.

Nieuwkoop 6

Le seul unioniste à surnager et à créer pas mal d'espaces grâce à son activité permanente.

Lapoussin 5

Il y a eu ce retour défensif sur une frappe de Balikwisha (17e) mais le Malgache a été annihilé parfaitement par De Laet.

Lynen 3,5

Son calvaire a duré 45 minutes. Un match fade où il s'est fait manger par le milieu anversois.

Teuma 5

Il s'est battu mais il a été abandonné par ses compères au milieu.

Lazare 2

Une première mi-temps catastrophique sanctionnée par un remplacement à la mi-temps. Sa responsabilité est entachée sur les deux buts anversois. Offensivement, il n'a rien réussi.

Adingra 4

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour qu'il réussisse un geste. Cela veut tout dire sur son match.

Boniface 4

L'attaquant a essayé avec son physique de bouger Alderweireld et De Laet mais ils étaient plus forts que lui. Il a mal vécu son remplacement à l'heure de jeu.

Terho 5,5

Il a apporté de la fraîcheur magré quelques pertes de balle.

El Azzouzi 5,5

Plus fiable que Lynen avec un bon retour (66e).

Puertas 6

C'est l'Unioniste qui a amené le plus de danger.

Nilsson 6

Il se crée la plus belle occasion bruxelloise en fin de match.

Karel Geraerts 4

Il est plombé par deux erreurs individuelles. Son coaching, précoce et logique, n'a rien apporté.

L'homme du match : Keita, l'homme aux 10 millions 8

Ce matin, Sven Jaecques déclarait que l'option d'achat de 10 millions fixée par OHL pour Keita était trop élevée. Le match du milieu de terrain l'aidera peut-être à réviser son jugement. Un véritable box-to box aussi bien capable de marquer après une course de 30 mètres que de défendre grâce à son abattage physique.