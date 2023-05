À Bruges, Teddy Teuma veut oublier le revers anversois : “Il faut retrouver l’Union des derniers mois”

Le joueur de 29 ans est bien conscient que son équipe pourrait passer à côté du titre de champion de Belgique en cas de contreperformance en Venise du Nord. Mais pas question pour autant de parler de trop grande pression sur les épaules des Unionistes. “Non, la pression n’est pas trop forte, continue-t-il. Mais c’est important de comprendre que nous ne jouons plus des matchs de championnat lambda durant lesquels on peut se permettre certaines erreurs. En Champions playoffs, nous sommes dans le vif du sujet et nous l’avons payé cash face à Anvers. Il a fallu une remise en question, et pour moi le premier, dans la foulée de ce match. J’ai pris le temps d’avaler la pilule et de remettre mon esprit au clair. Face à Bruges, le plus important sera de retrouver cette intensité et cette envie de gagner qui ont manqué mercredi soir.”

Pas le droit à l’erreur

Teuma et ses coéquipiers sont désormais habitués aux critiques qui fusent après une défaite. Les Bruxellois ont mis la barre tellement haut depuis deux saisons qu’un faux pas est fortement souligné… même si l’Union n’a cette fois plus droit à l’erreur dans la course au titre. “C’est chaque fois pareil, comme la saison dernière : quand on perdait un match, c’était la fin. Et quand on gagnait, c’était normal. J’ai le sentiment que les gens voient encore l’Union comme une surprise et qu’ils attendent qu’on se casse les dents pour se prouver qu’on en est bien une. Nous avons montré dans le passé que nous avions les armes pour nous relever. Nous ne sommes pas là par hasard et cela arrive de perdre un match. Face à Bruges, je veux retrouver l’Union qui a montré de grandes choses ces derniers mois.”

Le défi est toutefois de taille tant l’adversaire semble être la bête noire des Bruxellois depuis leur retour en D1A. “Nous avons toujours eu les armes pour battre cette équipe même s’il faut s’en méfier. Car Bruges reste un collectif solide composé de grandes individualités. Ce n’est jamais facile de jouer là-bas, à nous de répondre présent à cet événement.”