Karel Geraerts avant le duel déterminant de l'Union face à Bruges : "Le mot d'ordre est réaction"

L'Union a-t-elle réussi à oublier sa défaite face à l'Antwerp ? Voilà une question dont la réponse tombera ce samedi soir à l'issue du déplacement des Bruxellois sur le terrain de Bruges. Après sa mauvaise entrée dans ces Champions Playoffs, l'équipe de Karel Geraerts n'a plus le droit à l'erreur dans la course au titre. "S'il faut avancer un mot, ce serait celui de 'réaction', avance Geraerts, le T1 unioniste. Après une défaite, on a toujours envie de rebondir avec une victoire. Les joueurs ont su récupérer physiquement et mentalement et sont prêts pour ce duel. Mais cela ne veut rien dire car ils l'étaient aussi à la veille du match contre l'Antwerp..."