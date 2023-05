Entre penalty raté, grand Mignolet et inefficacité, l’Union court toujours après une victoire face à Bruges

Union – Bruges (0-1), août 2021

Fraîchement promue en D1A, l’Union crée d’entrée de jeu la surprise en battant Anderlecht en ouverture de championnat. Sept jours plus tard, l’équipe de Felice Mazzù accueille le champion brugeois avec l’ambition de continuer sur sa lancée. “Les gens n’étaient pas prêts à cette Union-là à ce moment de la saison, explique Teddy Teuma. Beaucoup pensaient que nous étions encore dans l’euphorie de notre montée et que cela allait rapidement tomber à plat. Mais nous avons prouvé face à Bruges que nous n’étions pas là par hasard.”

guillement "En début de saison dernière, les gens n'étaient pas prêts à cette Union-là."

Ultra-dominante, l’Union essuie une défaite imméritée suite à un but de Sobol dans les dernières minutes du match. Malgré le revers subi, les Bruxellois démontrent alors qu’il allait falloir compter avec eux. “C’est resté comme un match référence, avance Teuma. En rivalisant avec une des meilleures équipes belges qui a le plus gros budget de Pro League, nous avons montré qu’il y avait énormément de qualités dans notre groupe. Ce jour-là, nous avons gagné le respect de beaucoup de gens.”

Bruges – Union (0-0), janvier 2022

Pour son premier déplacement au Jan Breydel Stadion, l’Union se produit dans un stade vide, huis clos oblige. Quelques jours après leur victoire face à Genk et juste avant les exploits contre Anderlecht et l’Antwerp, les hommes de Mazzù sont tenus en échec en Venise du Nord malgré une nouvelle domination chiffrée et plusieurs grosses occasions. “Je me souviens d’un match de très haut niveau, poursuit Teddy Teuma. Il y avait beaucoup de duels, pas mal d’impact et tout allait plus vite que d’habitude. Dans ce genre de rencontres, tu es mort si tu laisses un mètre à ton adversaire. Nous avions joué un match de qualité mais sans réussir à inscrire ce petit but tant attendu.”

Karel Geraerts a réalisé deux matchs nuls en deux rencontres face à Bruges cette saison. ©Photo News

Il s’agira d’ailleurs d’une constante durant cette saison 2021-2022 avec zéro but inscrit en 360 minutes…

Union – Bruges (0-2), mai 2022

S’il y avait un duel face à Bruges à ne pas perdre pour l’Union, c’était bien celui-là. Le leader bruxellois accueille le deuxième classé avec la volonté de faire un énorme pas vers le titre. Mais malgré une domination assez importante, c’est tout le contraire qui va se passer. Avec un moment clé dans ce match : le penalty raté de Vanzeir peu avant l’heure de jeu. “L’Union a trop raté ce jour-là et pas seulement ce penalty, se remémore Alex Teklak, notre consultant. Je me souviens de beaucoup de situations brûlantes dans la surface brugeoise. En termes d’expected goals, l’Union était clairement devant et avait fait mal à Bruges via ses situations de transition qu’adorait Felice Mazzù.”

Dante Vanzeir a raté un penalty important face au Club Bruges. ©BELGA

Dans la foulée du raté de Vanzeir, Hans Vanaken puis Antonio Nusa tuent l’Union qui aura buté sur un Simon Mignolet des grands jours. “Tu mets un autre gardien à sa place et l’Union gagne probablement la rencontre”, analyse Teklak. Véritable tournant de la saison, ce match laissera des traces dans les têtes mais aussi au classement avec le Club qui s’empare d’une première place qu’il ne lâchera plus.

Bruges – Union (1-0), mai 2022

Trois jours après sa grosse déconvenue, l’Union est dos au mur lors du match retour de Champions Playoffs. Malheureusement pour les hommes de Mazzù, rien ne tournera en leur faveur avec l’expulsion de Machida, le goal contre son camp de Bager et le but annulé de Nielsen en toute fin de rencontre. Avec cette défaite, l’Union fait une croix définitive sur le titre de champion de Belgique. “En plus d’un grand Mignolet, l’Union a de nouveau eu de la malchance, commente Teklak. L’Union avait été proactive en osant jouer vers l’avant durant toute la rencontre. Il y avait le cas particulier de Vanzeir qui n’était pas revenu de suspension (NdlR : après son exclusion face à Charleroi) avec un gros niveau et qui avait certainement son penalty raté encore en tête. Mais son cas particulier n’expliquait pas tout : il y avait eu un manque de réussite plus global.”

Des larmes ont coulé après la défaite face à Bruges en fin de saison dernière. ©BELGA

Union – Bruges (2-2), octobre 2022

Le duel de cette fin du mois d’octobre 2022 représente peut-être le mieux ce qu’est l’Union. En infériorité numérique et menée de deux buts au quart d’heure de jeu, l’équipe de Geraerts retourne totalement la situation en revenant au score grâce à Burgess puis Nieuwkoop. Ce match nul a l’odeur de victoire… mais n’en est toujours pas une. Il n’empêche, ce soir-là, l’Union a montré qu’elle savait souffrir et se révolter même dans les moments les plus compliqués. “C’est certainement un des plus beaux matchs cette saison même si la victoire n’était pas au bout, analyse Geraerts. Les émotions négatives puis positives se sont mélangées dans une rencontre totalement folle. Au niveau de la mentalité et du caractère, mes joueurs ont montré qu’ils étaient très forts.”

Bart Nieuwkoop a égalisé pour l’Union au terme d'un match totalement fou. ©Photonews

Bruges – Union (1-1), février 2023

Avant le coup d’envoi du dernier de ces six duels, la balance penche clairement côté unioniste. Les hommes de Geraerts sont sur seize rencontres sans défaite et se déplacent chez un adversaire en manque de confiance. Une nouvelle fois, l’Union est loin d’être ridicule mais manque d’efficacité offensive pour revendiquer les trois points. “C’était un match plutôt équilibré, avance Karel Geraerts. Il y a eu un manque de réalisme des deux côtés. Nous aurions dû marquer plus qu’un but mais c’est aussi le cas pour Bruges. Pour gagner ce genre de match, il faut être efficace. Je me rappelle aussi de l’ambiance qui est toujours très chaude là-bas : on sait que cela peut avoir une influence sur une rencontre. Il faudra pouvoir gérer ce facteur-là samedi soir.”

guillement "Pour gagner ce genre de match face à Bruges, il faut être efficace."

Efficacité, mentalité et gestion des émotions. Voilà les ingrédients principaux avec lesquels l’Union devra jongler pour vaincre Bruges. Et mettre ainsi fin à cette fameuse série de six matchs sans victoire face à sa bête noire…