Van der Heyden et l'Union battent enfin Bruges : "Cela faisait 21377 jours d'après ChatGPT"

Enfin! L'Union Saint-Gilloise a enfin réussi à mettre fin à sa mauvaise série face au Club Bruges, une équipe qu'elle n'avait jamais battue depuis son retour en Division 1A en six confrontations. Grâce à des buts de Boniface et de Lazare, les hommes de Karel Geraerts y sont enfin arrivés. "Il n'y avait pas de complexe, avance Siebe Van der Heyden, auteur d'un gros match face aux Brugeois. Quand on a vu en fin de phase classique que Bruges était qualifié en playoffs, on s'est dit que cela allait être difficile. Car on sait que cela fait un petit temps que nous n'avons pas gagné face à cette équipe. D'après ChatGPT (NdlR : agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle), cela faisait 21 377 jours que l'Union n'avait plus battu Bruges (rires). Cela nous libère d'un poids, c'est une nouvelle ligne qu'on écrit dans l'histoire du club."