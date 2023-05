L'avis de l'expert : quand il gagne, Karel Geraerts a toujours raison

En osant faire confiance aux mêmes joueurs malgré la mauvaise prestation contre les hommes de Van Bommel, Karel Geraerts a démontré qu’il restait fidèle à ses principes. Il a un onze de base bien ancré dans sa tête et ne le change qu’en cas de réel besoin. Cela permet aux titulaires de jouer plus libérés sans la pression de se dire qu’un moins bon match se paierait cash. "J'ai été très ouvert dans ma communication par rapport à l'équipe, expliquait Geraerts après le match. Tout le monde dans le groupe a compris mon message et les raisons pour lesquelles j'ai aligné cette équipe."

Dans cette logique, reste à garder les remplaçants concernés surtout qu’ils ont l’habitude de montrer de belles choses en montant au jeu. Quoi qu’il arrive, un entraîneur qui gagne aura toujours raison.