Face à Bruges, l'Union a retrouvé ses basiques : "Tout le monde était conscient des efforts à réaliser"

Une efficacité offensive

Samedi soir, l’Union a démontré qu’elle n’avait pas besoin de beaucoup d’occasions pour inscrire des buts. L’équipe de Geraerts a marqué deux goals sur un total de quatre tirs cadrés avec un expected goals de 0,51 (contre 1,32 pour les Brugeois). "Cela fait du bien de voir que nos attaquants sont efficaces même s’il y avait la place pour marquer plus en première période", avance Siebe Van der Heyden.

Siebe Van der Heyden a été l'un des artisans de la victoire samedi soir.

Pas au niveau face à l’Antwerp, c’est Victor Boniface qui a montré la voie à suivre en inscrivant un beau but d’une belle reprise du pied gauche après un magnifique contrôle de la poitrine. "C’est un goal de classe mondiale, commente Anthony Moris. On sait que ‘Boni’ est capable de faire des choses pareilles et on attend tous qu’il le fasse dans les grands matchs. Il a répondu présent face à Bruges et j’espère qu’il continuera sur cette voie d’ici la fin de la saison. Car il sera d’une grande importance pour nous durant les quatre prochains matchs."

Une solidité défensive

Face à l’Antwerp, l’Union avait montré une certaine fébrilité défensive qui s’était payée cash avec deux buts encaissés, amenant une défaite méritée. Trois jours plus tard, les Bruxellois ont retrouvé leurs basiques avec un gardien déterminant et un trio défensif solide. "L’Union se doit de jouer avec un bloc défensif solide sur lequel le collectif peut se reposer, analyse Van der Heyden, l’un des hommes du match. Nous étions très bien organisés mais ce n’était pas juste la défense : Adingra et Boniface ont aussi fait leur part de travail. C’est tout de même dommage d’avoir encaissé ce petit but en fin de match mais, malgré cela, notre bonne organisation nous a permis de ne laisser que peu d’occasions à Bruges."

Un jusqu’au-boutisme durant 90 minutes

C’est l’une des marques de fabrique de l’Union : marquer puis faire le gros dos pour garder son avantage. Les hommes de Geraerts ont souffert en fin de match mais n’ont finalement pas rompu grâce à un jusqu’au-boutisme impressionnant et une bonne mentalité. "Nous avons vu que tout le monde était conscient des efforts à réaliser, explique Anthony Moris. Quand je vois la manière avec laquelle mes coéquipiers ont travaillé en donnant leur vie sur le terrain, cela fait plaisir."

Trois jours plus tôt, face à l’Antwerp, cet état d’esprit collectif avait fait défaut à l’Union. "Il y avait cette fois beaucoup de grinta et d’envie de jouer au football, avance Van der Heyden. Quand on arrive à se faire plaisir, on joue à notre meilleur niveau."

L'Union a été solide défensivement. ©PCR

Une roublardise de retour

Les joueurs de l’Union avaient parfois été qualifiés de trop naïfs. Face à Bruges, ils ont montré qu’ils savaient eux aussi être roublards en perdant par exemple du temps quand il le fallait pour casser le jeu. "Nous avons pris exemple sur ce qu’a fait Bruges la saison dernière, sourit Moris. Quand j’étais au Standard, Bölöni disait qu’il voulait onze salopards sur le terrain… Nous avons besoin de cette roublardise pour gagner des matchs de playoffs. Et encore plus quand c’est sur le terrain de Bruges."