Annelies Menten, team-manageuse de l’Union : “Les joueurs sont mes bébés dont je m’occupe chaque jour”

guillement "Au début, certains se demandaient ce qu'une femme pouvait connaître du football."

Arrivée sur la pointe des pieds, Annelies Menten a dû jouer des coudes pour se faire une place dans le monde parfois machiste du football professionnel masculin. Bien aidée par son passé de joueuse professionnelle, la Limbourgeoise a finalement réussi à gagner la confiance des joueurs et du staff. “Au départ, j’avais l’impression que certains se demandaient ce qu’une femme pouvait connaître du football. Je sentais que je devais plus prouver qu’un homme. C’est clair qu’il faut du temps pour que les mentalités changent. Mais au final, peu importe si tu es une femme ou un homme, à partir du moment où tu fais bien ton travail.”

Et depuis la montée du club en D1A, Annelies Menten ne manque pas de travail. La femme de 31 ans est un rouage essentiel au bon fonctionnement quotidien de l’équipe. “Mon objectif est de faire tout ce qu’il faut pour que les joueurs et le staff puissent se concentrer essentiellement sur le foot, résume-t-elle. Quand un nouveau joueur signe à l’Union, je l’aide par exemple à lui trouver un nouvel appartement, à l’inscrire à la commune et à lui fournir une voiture. Aujourd’hui, je travaille sur l’équipement de la saison prochaine, sur l’organisation des prochains matchs amicaux et du match de dimanche. Je dois vérifier que tout est prêt, de la réservation de l’hôtel pour les joueurs à la présence du chauffeur du bus.”

L'Union est toujours en course pour le titre dans ces Champions Playoffs. ©BELGA

Un réel travail de l’ombre qui est très apprécié par les joueurs avec qui une relation amicale s’est instaurée au fil du temps. “Ce sont un peu mes bébés dont je dois m’occuper (sourire). Parfois, ils me demandent de faire certaines choses qu’ils pourraient faire eux-mêmes… Mais je m’en occupe quand même avec plaisir. J’ai une très bonne connexion avec les joueurs flamands et l’un de mes chouchous, Loïc Lapoussin. Il me stresse parfois beaucoup avec toutes ses demandes mais c’est le joueur avec le plus grand cœur. Il est toujours là pour aider tout le monde et apporter de la joie de vivre. Et je vais aussi parler d’Anthony Moris sinon il va être jaloux (sourire).”

guillement "Je suis abonnée au Standard depuis 20 ans."

Ex-joueuse de Genk, Menten est aussi passée par Saint-Trond, le Standard et OH Louvain pour une carrière bien remplie qui a été écourtée par les blessures. “Lors de ma deuxième année à Genk, je me suis occasionné une rupture des ligaments croisés du genou. J’ai été sur la touche durant 10 mois et, à mon retour, je ne retrouvais plus la motivation. C’était aussi difficile de combiner mon activité de joueuse avec mon travail à l’Union. Étant chaque jour la tête dans le football, jouer ne me manque pas trop. Surtout quand je me souviens de tous les efforts qu’il fallait faire pour rester au plus haut niveau… ”

Annelies Menten est à l'Union depuis 2019.

Si les rencontres face à Genk sont toujours spéciales, Annelies Menten coche chaque fois un autre duel en début de saison : celui face au Standard. “Je suis abonné depuis 20 ans et j’ai presque vu toutes les rencontres à domicile cette saison. Il y a quelque chose de tellement spécial dans ce stade, c’est difficile à expliquer. Les joueurs de l’Union aiment bien me charrier en disant qu’ils vont tout faire pour battre le Standard. Mon joueur préféré ? Jelle Van Damme, un gars qui se donnait toujours à 300 %. Ici à l’Union, Siebe Van der Heyden me fait penser à lui. J’espère que les Liégeois termineront cinquièmes mais ce sera difficile s’ils continuent à faire trop de cadeaux. Le plus important est de toute façon le titre avec l’Union : ce sera serré jusqu’au bout mais j’y crois vraiment.”