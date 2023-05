Les années norvégiennes de Victor Boniface : “Sa grave blessure l’a rendu plus fort en tant qu’homme”

Alors âgé de 18 ans, Boniface se retrouve dans un environnement totalement nouveau lui qui jouait jusque-là pour le club nigérian du Real Sapphire. “Quand il est arrivé, il a dû prendre le temps de s’adapter à la Norvège, se souvient Ricardo Friedrich, ex-coéquipier et gardien de Bodo/Glimt à l’époque. Il a dû faire face à de nombreux changements en peu de temps. En tant que capitaine, c’était de mon devoir de l’intégrer au mieux dans le groupe et il me parlait beaucoup. Il ne se sentait pas comme à la maison et restait souvent dans son coin. Il me répétait souvent que c’était difficile pour lui d’être le seul Africain de l’équipe. Je lui répondais que nous étions tous les mêmes, unis au sein d’une seule équipe. Avec le temps, il s’est senti plus à l’aise et nous suivait souvent pour aller boire un café ou sortir en ville.”

"Au départ, il ne se sentait pas à la maison et restait dans son coin."

Assez timide, 'Boni' va connaître un coup d’arrêt peu de temps après son arrivée en Norvège. Une rupture des ligaments croisés du genou le freine dans son élan et le fait rater plus des deux-tiers de sa première saison en D1 norvégienne. Il est toutefois bien entouré par ses coéquipiers dont Runar Hauge et Philip Zinckernagel, actuellement joueurs de la Gantoise et du Standard. “Il s’améliorait jour après jour puis cette blessure lui est tombée dessus, continue Ricardo Friedrich. Même si nous l’avons bien entouré, cela a été très difficile à avaler pour lui. Il n’était qu’un gamin de 18 ans à ce moment-là… Il devait encore grandir en tant qu’humain et cette grave blessure lui a permis d’accélérer son développement. Je suis sûr que cela l’a rendu encore plus fort en tant qu’homme.”

”Il avait déjà des qualités techniques au-dessus de la moyenne mais devait encore se développer, explique le journaliste Stian Wahl. Ce n’était pas le meilleur attaquant de l’équipe et il devait parfois prendre place sur le banc. Mais on sentait que le potentiel était énorme…”

Lors de sa première saison, Boniface n’est titulaire qu’à quatre reprises à Bodo/Glimt terminée avec un petit but au compteur. L’année suivante est plus prolifique pour lui malgré un rôle de doublure derrière l’attaquant Karsten Junker qui a pris l’ascendant sur lui durant sa blessure. Avec six buts et trois assists qui aident le club à remporter le championnat, tous les voyants sont au vert… jusqu’à une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou qui le tient à nouveau éloigné des terrains durant un an. “Quand il était fit, Victor était tout simplement incroyable sur le terrain, se rappelle Friedrich qui évolue désormais dans le championnat suédois. Il était d’une redoutable efficacité face au but et toujours très précis dans ses gestes. Cela peut paraître bizarre ce que je vais dire mais il devait tout de même encore travailler son physique : il était déjà très costaud mais avait certaines faiblesses physiques car il n’avait jamais travaillé cet aspect au Nigeria. Et cela pouvait parfois lui jouer des mauvais tours.”

"Le ciel est sa seule limite."

Après une nouvelle saison blanche, l’année 2022 est celle de l’aboutissement pour Victor Boniface. Auteur de quelques belles sorties en Conference League (contre le Celtic, l’AZ et l’AS Rome), il inscrit cinq buts en trois rencontres qualificatives pour la Ligue des Champions et décroche son transfert à l’Union Saint-Gilloise. Au total, le pion majeur de Karel Geraerts a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives en 66 matchs joués avec Bodo/Glimt. “Ce n’est clairement pas une surprise de le voir performer à ce niveau en Europa League. Le potentiel était déjà là quand il évoluait en Norvège mais il devait encore grandir pour montrer toute l’étendue de ses qualités. Le ciel est sa seule limite. Vu ses performances, cela ne m’étonnerait pas qu’un club l’achète 20 millions d’euros. Ce sera à lui de faire le bon choix comme il l’avait déjà fait en signant en Norvège il y a quatre ans.”

À l’Union, plus personne ne se fait d’illusions : ce choix devra être fait en fin de saison, Boniface jouant ces derniers matchs avec le club bruxellois. Avant de continuer son chemin vers les sommets.