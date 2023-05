Entre titre, transfert et Diables, l’Unioniste Siebe Van der Heyden se livre : “C’est possible que les fans ne me voient plus la saison prochaine”

À lire aussi

Titre de champion : “C’est le moment d’y arriver”

”C’est un objectif qui nous trotte dans la tête depuis deux saisons. Au fil des mois, on se dit que c’est quelque chose de réalisable même s’il faut rester calme. Cela me fait un truc car je n’aurais jamais pensé pouvoir jouer le titre en signant à l’Union. Je rêve de cela depuis tout petit. Maintenant, c’est le moment d’y arriver. Si nous ne décrochons pas le titre cette saison, ce sera difficile d’à nouveau enchaîner. Cela donnerait un coup à l’Union. En cas de titre, je ne sais pas encore ce que je ferai. J’ai vu circuler sur les réseaux sociaux un montage sur lequel j’avais les cheveux roses, pourquoi ne pas tenter cela (sourire).”

Europa League : “J’ai mal vécu Glasgow pendant des semaines”

”Nous avons vécu un parcours phénoménal avec nos supporters toujours présents que ce soit à Leverkusen, à Berlin ou à Braga. Ce parcours européen a montré que tout est toujours possible avec l’Union. Dès le départ, nous y avons cru et nous avons joué crânement notre chance. Avec le recul, le match a Glasgow a été important dans ma saison (NdlR : Van der Heyden avait provoqué un penalty via une faute de main). J’ai mal vécu la chose pendant des semaines et heureusement que ma famille m’a aidé. Dans la foulée, j’ai dû rapidement me reprendre car les matchs s’enchaînaient. Je suis heureux d’avoir quand même gardé ma place de titulaire. Cela a été frustrant de ne pas jouer la manche retour face à Leverkusen (NdlR : il était suspendu), le stress était encore plus grand en tribunes qu’en étant sur le terrain.”

Siebe Van der Heyden avait provoqué un penalty lors du match retour face aux Glasgow Rangers. ©Photo News

Carton jaune : “C’est un record ?”

”Je m’y attendais à celui-là (rires). Je sais que j’ai pris trop de cartons jaunes mais je ne sais pas exactement combien. Dix-sept ? Est-ce que c’est un record (sourire) ?. Pourtant, je ne fais pas beaucoup de fautes mais quand j’en fais une, je reçois souvent un carton… C’est un peu frustrant mais je ne changerai pas mon style de jeu. Je suis un joueur qui mouille le maillot et qui, parfois, va un peu fort dans le duel. Mais c’est Siebe et cela ne changera pas d’ici la fin de ma carrière. C’est dans mon caractère de faire tout toujours à fond.”

Transfert : “Envie de faire un pas en avant”

”Cela fait quatre ans que je suis à l’Union et bien sûr que j’ai envie de faire un pas en avant. J’ai envie de connaître un nouvel environnement mais ce n’est pas que moi qui décide. De mon côté, il y a de l’intérêt de peut-être partir à la fin de saison. C’est possible que les fans ne me voient plus la saison prochaine. Je pense souvent au fait qu’il ne me reste peut-être plus que deux rencontres au Parc Duden et cela me fait mal. Le jour où je quitterai ce club, j’aurai à coup sûr des larmes aux yeux.”

Liga : “Un rêve de jouer contre le Real”

”Majorque et Valladolid se sont intéressés à moi récemment. Il y a de l’intérêt et c’est clair que la Liga est un championnat incroyable. Tout le monde rêve de jouer contre le Real Madrid ou le FC Barcelone. Je suis un grand fan du Borussia Dortmund mais aussi du Real. Avec le recul, c’était tout de même le bon choix d’être resté à l’Union et d’avoir pu confirmer cette saison. Certains se demandaient peut-être si nous allions pouvoir réaliser les mêmes performances. Je me rappelle que le coach m’avait appelé en début de saison en me disant qu’il croyait pouvoir faire une aussi belle saison.”

Diables rouges : “Un transfert pour être encore sélectionné”

”Si je veux encore jouer pour les Diables, c’est important de pouvoir faire un transfert à la fin de saison. Quand on voit les joueurs de l’équipe nationale, ils jouent presque tous à l’étranger. Mais je ne veux pas aller trop vite non plus, je sais qu’il faut que je performe d’abord à un très haut niveau si je veux être appelé à nouveau. Je pense encore souvent aux Diables car cela reste un rêve même si j’ai déjà été sélectionné une fois. Je veux encore porter ce maillot.”

Siebe Van der Heyden a joué face au Burkina Faso. ©Belga

Chouchou du coach : “Les joueurs ont cru en lui”

”Non, je ne pense pas être le chouchou du coach (sourire). Nous sommes arrivés au même moment à l’Union et nous avons créé une très bonne relation. J’ai beaucoup de confiance en lui, il fait une superbe saison à la tête de l’équipe malgré les doutes de beaucoup de gens externes au club. Les joueurs ont cru en lui et il a prouvé qu’il avait les qualités. Il veut qu’on joue encore plus au football que la saison dernière, sans se baser essentiellement sur les contres. Il savait qu’il avait les joueurs pour proposer du contenu intéressant balle au pied.”

Bruxelles, ma ville : “À raconter à mes enfants plus tard”

”C’est la chanson qu’on chante avec les supporters après les matchs. Les paroles resteront gravées dans ma tête jusqu’au bout de ma vie. Je suis très fier de pouvoir lancer ce chant après chaque rencontre, c’est quelque chose que je raconterai à mes enfants plus tard. C’est toujours un sentiment spécial d’aller vers la tribune et de voir tous les supporters avec le poing levé. C’est beau de voir une véritable union entre les fans et les joueurs.”

Obi : “Sans mon chien, je serais plus nerveux”

”C’est le nom de mon chien ! Avant les entraînements, je vais souvent le déposer chez ma maman qui habite près de chez moi. Puis je vais ensuite directement le rechercher pour aller me promener avec lui. Il me permet de me vider la tête. Quand je vais me promener avec lui, je rencontre d’autres gens avec qui je parle d’autres choses du football et cela me fait du bien. S’il n’était pas là, je serais certainement plus nerveux. Pour le reste, j’aime aller manger ou aller boire un verre avec des amis. J’aime bien profiter des petits moments de la vie.”

Tatouage : “Un nouveau en cas de titre”

”Je ne sais pas combien j’en ai, j’ai arrêté de compter (sourire). J’en ai sur tout le bras gauche et sur la cuisse. Chaque tatouage a une signification. Mon tout premier tatouage a été fait pour ma mère. Il signifie que tout ce que je suis devenu dans la vie est grâce à elle. J’ai aussi un 'Carpe diem' sur le bras. Il y a aussi l’emblème de l’Union SG que j’ai fait tatouer sur ma jambe après le titre en D1B. En cas de titre en fin de saison, je me tatouerai peut-être certains mots du chant Bruxelles ma ville. Ce serait pas mal…”