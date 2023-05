L’Union attend Genk avec confiance : “La pression va augmenter mais mon équipe est prête”

L’Union entre dans la dernière ligne droite de sa saison. Le week-end prochain, l’équipe y verra déjà plus clair dans la course au titre après une double confrontation face à Genk, un adversaire à égalité de points (41). Le premier duel de ce dimanche tombe peu de temps après la belle victoire bruxelloise à Bruges et la défaite limbourgeoise à l’Antwerp. De quoi avoir un ascendant moral sur son adversaire ? “Les gens changent vite d’opinion dans la vie, sourit Karel Geraerts. Il y a peu, Genk était le grand favori après sa victoire d’entrée de jeu face à Bruges. Après une défaite contre l’Antwerp, le discours est totalement différent. De notre côté, on disait que l’Union était cuite mais ce n’est plus le cas maintenant après notre victoire à Bruges. Je pense qu’il faut rester calme quand on tire des conclusions envers l’une ou l’autre équipe. L’Antwerp est peut-être en meilleure position car ils ont un point d’avance mais ce n’est pas une avance énorme vu qu’il reste quatre matchs…”