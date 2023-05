Burgess, double buteur pour l’Union face à Genk : “Une très belle performance collective”

McKenzie : On a perdu aujourd’hui, on manquait de tout. Ça va être compliqué mais il reste 3 matchs et on devra absolument les gagner.

Van der Heyden : On savait qu’on devait se reprendre après avoir perdu à la maison contre Bruges. On a retrouvé la véritable Union avec un pressing vers l’avant. On travaille beaucoup sur les phases arrêtées offensives et c’est bien que cela paye aujourd’hui. Je suis très heureux que Christian marque deux fois aujourd’hui. On savait que Genk allait être plus offensif en seconde période et on a bien géré ça. On n’a pas de capitaine dans la défense. On doit bien communiquer et s’écouter, c’est la base d’une défense. On n’a pas encaissé, ça fait plaisir mais le plus important ce sont les victoires. On a vécu ce but de l’Antwerp tous ensemble et je pense que ça va leur faire du bien mentalement.

Burgess : C’est une victoire très importante. L’équipe a tout donné dans un match très compliqué. On a une très bonne équipe. Ce n’était pas plus compliqué en seconde période, je pense même que j’ai préféré. Je pouvais jouer vraiment contre l’homme et j’ai été mis plus en difficulté en fin de première mi-temps. Je ne devrais sans doute pas dire ça au vu de la rencontre de la semaine prochaine. C’est vraiment une très belle performance collective. Je suis également content avec ma performance personnelle. Je suis très content de marquer mes premiers buts en 2023. J’avais des amis dans les tribunes aujourd’hui et je vais aller boire une bonne bière avec eux.

Geraerts : Le score est magnifique, gagner 3-0 ici c’est parfait. On est ambitieux et c’est donc normal de gagner. Je pense que c’était un match totalement différent de celui de l’Antwerp. On était directement très bien dans les duels. On travaille beaucoup les phases arrêtées à l’entraînement avec Tim Smolders et ça paye aujourd’hui. Le deuxième but nous délivre. Je suis très fier de l’envie de mes joueurs et de la victoire car c’était l’objectif du jour. Je n’ai pas de secret par rapport à mes entraînements. Je vous invite d’ailleurs à venir voir l’envie que mettent les joueurs. C’est vrai qu’on a notre sort entre les mains. On va d’abord profiter deux jours et puis on va se concentrer sur Genk.

Vrancken : Passer à côté d’un match ça arrive mais ne pas être prêt mentalement ça ne peut pas arriver et aujourd’hui on n’était pas prêt à 100 % mentalement. Tout est encore possible mais ça va être compliqué. Cependant la première règle dans le sport c’est de toujours y croire donc on va continuer à travailler.