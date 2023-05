L’avis de l’expert : cette fois, le penalty converti reflète la confiance unioniste

Tout le monde se souvient encore de l’action qui s’est déroulée il y a un an, le 8 mai 2022. Ce jour-là, l’Union accueille le Club Bruges et reçoit un penalty en début de seconde période. Dante Vanzeir se présente face à Simon Mignolet et rate sa tentative avant que les Brugeois ne passent devant au score ainsi qu’au classement. Une action décisive dans la course au titre. Un an plus tard, le match face à Genk était aussi déterminant que le duel face à Bruges de mai 2022.