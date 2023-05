L’Union a enfin sorti une nouvelle clean sheet : “L’organisation défensive sera une clé dans la course au titre”

Dimanche, Genk n’aura réussi à tirer au but qu’à six reprises avec seulement trois tirs cadrés. Le trio arrière composé de Burgess, Kandouss et Van der Heyden a gagné 65 % de ses duels avec le premier cité comme patron défensif : en plus de ses deux buts inscrits sur corner, l’Anglais a récupéré 21 ballons en gagnant 82 % de ses duels aériens. “On savait que la rapidité de joueurs comme Paintsil était l’une des grandes qualités de Genk, analyse Siebe Van der Heyden. Nous sommes bien restés en bloc en réalisant une belle couverture défensive. Quand on défend bien, cela donne confiance à toute l’équipe. L’organisation défensive sera l’un des éléments clés dans la course au titre. On a vu que l’Antwerp montrait aussi une grosse solidité défensive.”

guillement "Quand nous défendons bien, cela donne confiance à toute l'équipe."

Les séances d’entraînement de Moris

Les chiffres sont d’ailleurs assez parlants. Le gardien anversois Jean Butez a réussi 20 clean sheets lors des 37 matchs de championnat joués cette saison, avec seulement 29 buts encaissés. Anthony Moris ne peut pas se targuer d’aussi bons chiffres : le gardien de l’Union s’est retourné à 44 reprises en 37 rencontres, ne réussissant “que” 9 clean sheets en Pro League. Comment expliquer ces chiffres pour un gardien qui avait réalisé 19 clean sheets en 39 matchs de championnat la saison dernière ?

Une explication pourrait venir des entraînements de gardien donnés par Logan Bailly, écarté par la direction à la fin du mois d’avril. D’après certaines sources internes au club, les séances semblaient peu emballantes et moins variées qu’à l’époque de Laurent Deraedt, l’entraîneur des gardiens qui a suivi Felice Mazzù à Anderlecht. Il a certainement manqué à Moris ces quelques pour cent qu’on grappille à l’entraînement pour atteindre le même niveau que la saison dernière.

Anthony Moris attendait une clean sheet en championnat depuis début février.

Malgré cela, le Luxembourgeois garde un bon niveau global, tout comme l’équipe qui a rapidement assimilé les consignes tactiques de Karel Geraerts. “C’est peut-être cliché mais tout commence avec le travail des attaquants, avance Senne Lynen. Face à Genk, ils ont réalisé un bon press en étant dans le bon timing. Quand un joueur est en retard, l’adversaire peut facilement casser les lignes et mettre notre défense en danger. Cela demande beaucoup d’efforts et les joueurs l’ont compris.”

Les milieux ne sont pas en reste et jouent un rôle capital en pertes de balle. À l’image d’un Lazare qui a récupéré 13 ballons dont plus de la moitié dans la partie adverse du terrain. Et avec un duo Lynen-Teuma qui réalise un gros travail devant la défense pour combler les trous avant de repartir proprement vers l’avant. “J’ai un rôle important devant la défense, commente Lynen qui n’a raté que 3 matchs sur les 54 joués par l’Union cette saison. Je dois beaucoup courir pour récupérer le plus de ballons possible. Avec les infiltrations de Bryan Heynen, il était important de beaucoup travailler. C’est un rôle un peu dans l’ombre mais qui aide l’équipe. Il faudra continuer à bien gérer cet aspect défensif en vue du titre.”

Pour ne plus devoir attendre une centaine de jours avant la prochaine clean sheet.