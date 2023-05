L'Union décisive sur phase arrêtée face à Genk: "Bravo à Tim Smolders pour son travail"

À lire aussi

Le T1 n'a pas souhaité tirer de grandes conclusions : "Ce dimanche soir, je me sens bien et toute l'Union se sent très bien… mais on verra ce qu'il se passe la semaine prochaine. Je reste très calme. Genk est toujours dans le coup, quoi qu'on en dise."

Le T1 des Bruxellois a apprécié l'engagement sans faille de son équipe. "Je ne sais pas si on est de retour à notre meilleur niveau. C'était un match à haute intensité, ça oui. Mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions sur jeu ouvert. C'était un match fermé, avec des buts tombés sur phases arrêtées. Mais c'est ça aussi, les playoffs." L'Antwerp l'avait montré un peu plus tôt.

Et, ici aussi fidèle à lui-même, le jeune entraîneur a tenu à féliciter son staff pour ce travail : "C'est à mettre au crédit de Tim Smolders, qui travaille toute l'année sur les phases arrêtées et qui analyse celles de l'adversaire. Et ce dimanche, ça a payé."

L’équipe de Geraerts n’avait marqué qu’une seule fois sur phase arrêtée en championnat en 2023 : sur un coup franc direct de Teddy Teuma contre Saint-Trond. Voilà une arme qui resurgit au bon moment.