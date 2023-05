L’Union montre qu’elle a du répondant et reste dans le sillage de l’Antwerp

Soirée tranquille pour Moris

Une dizaine de jours après le revers subi face à l’équipe de Van Bommel sur la même pelouse (0-2), elle a signé un six sur six qui démontre ici aussi une capacité à rebondir. Le onze type confirmé par Geraerts à Bruges le week-end précédent, a à nouveau donné raison à son entraîneur, en réalisant son match le plus complet depuis un long moment. Bien sûr, on ne domine pas une équipe comme Genk de la tête et des épaules. Le KRC a eu la possession (54 %), mais pas les occasions. La feuille des tirs indiquait 9 à 4 à la mi-temps en faveur des Jaune et Bleu et leur avance à la pause était plutôt logique. Ce dimanche, c’est Burgess qui a fait la différence, sur un coup de coin de Teuma déposé sur son crâne (12e). Cette fois, l’Union a très bien commencé sa rencontre et a malmené Genk, au point que le 2-0 aurait pu tomber dès la demi-heure, mais Burgess, encore (18e) , Boniface (29e) ou Teuma (35e) ne parvenaient pas à battre le gardien genkois.

La force de l’Union est aussi et surtout passée par la gestion des temps forts genkois, qui n’ont jamais conduit Burgess et sa défense à paniquer ni à obliger Moris à sortir un gros arrêt. Le gardien de la RUSG a eu plus de boulot au pied qu’avec ses mains, au final, contre Genk, et c’est tout dire de la solidité défensive des vice-champions, ce dimanche.

À lire aussi

Penalty transformé, cette fois

Les deux autres buts sont tombés sur phases arrêtées également. Le tournant a été ce penalty accordé à Boniface pour un accrochage léger, mais bien réel, de Munoz sur l’attaquant nigérian, d’abord jauni pour simulation par Jasper Vergoote. Le VAR a rappelé l’arbitre central à juste titre et Teuma ne s’est pas loupé pour tromper Vandervoordt (68e). Les superstitieux se seront souvenus que l’Union avait loupé un penalty lors de la troisième journée des playoffs, il y a un an. Ce tir non-cadré de Vanzeir avait probablement été le tournant du tour final. Celui de Teuma a une tout autre signification. Il a été suivi par un nouveau coup de tête de Burgess sur un troisième coup de pied arrêté botté par le capitaine, à nouveau (81e). Trois buts inscrits, aucun encaissé. Oui, l’Union est toujours bien candidate au titre.