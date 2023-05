Paul Philipp, l’Unioniste de cœur : “Après la descente, les fans nous consolaient au lieu de nous foutre des coups de pied aux fesses”

Son arrivée à l’Union

”À 18 ans, je jouais au Luxembourg quand j’ai reçu trois offres venant de Belgique : le Standard, Charleroi et l’Union étaient intéressés. Je venais de terminer mes humanités et mon père voulait que je commence des études d’éducation physique. J’ai donc choisi l’Union, en 1969, pour combiner avec des cours à l’ULB… mais je ne suis pas allé une seule fois aux cours. (sourire) Ce qui m’a le plus frappé était l’ambiance mise par les supporters. Je me souviens d’un match de préparation face à La Forestoise où il y avait 3 000 fans dans les gradins. Lors de notre deuxième match de la saison, nous avions accueilli le Beerschot de Lothar Emmerich, un joueur allemand mondialement connu. Il y avait 20 000 personnes dans le stade, j’avais la chair de poule pendant l’échauffement…”

Paul Philipp à l'Union ©Archives Union 1897

Son intégration à l’Union

”À mes débuts, je n’avais pas de permis et je devais donc m’organiser avec un coéquipier pour aller à l’entraînement ou prendre le tram. Je découvrais totalement Bruxelles en tant que jeune gamin de 18 ans. Je me rappelle avoir eu des difficultés avec l’humour bruxellois très spécial, la fameuse Zwanze. Une de mes premières sorties avec mes coéquipiers était à la Galerie de la Reine pour aller voir la pièce 'Bossemans et Coppenolle' avec Fernand Verleysen. Même si on m’avait fait un petit briefing avant, je ne comprenais rien au brusseleir… On me disait qu’en intégrant le niveau professionnel en Belgique, je devais m’attendre à une mauvaise ambiance avec peu de communication et aucune amitié à créer. C’était tout le contraire et parfois même dans l’extrême…”

guillement "Au début, j'avais des difficultés avec l'humour bruxellois très spécial."

L’ambiance au sein de l’équipe

”L’Union, c’est plus qu’un club comme à Barcelone. Après les matchs, nous allions chaque fois boire un verre avec les supporters et cela pouvait durer jusqu’à tard… Je me rappelle d’un team building fait en Suisse en pleine saison. Nous avions fait les imbéciles pendant une semaine à se balader avec des skis dans le bar de l’hôtel, à courir dans la neige en pleine nuit. Les gens nous prenaient pour des fous. En rentrant en Belgique, nous avons perdu sept matchs d’affilée. Nous aurions mieux fait de préparer la suite de la saison depuis Bruxelles… Plus globalement, il n’y avait pas de vision à long terme à cette époque. Nous étions tout le temps en train de parler du passé, et de la belle épopée de l’Union 60, plutôt que du futur. Cela nous a joué des mauvais tours.”

Guy Thys comme entraîneur

”Thys était l’entraîneur de l’Union entre 1969 et 1973. Il aimait bien l’ambiance familiale dans ce club et restait souvent avec nous après les matchs. Je me rappelle de son humour fantastique et de sa communication avec les joueurs. C’était un grand monsieur, mais il s’agissait plus d’un sélectionneur que d’un entraîneur de club. Pour être honnête, je n’aurais jamais cru qu’il allait devenir vice-champion d’Europe et terminer à la quatrième place de la Coupe du monde 1986 avec les Diables. Avec le recul, je suis fier de l’avoir eu comme entraîneur et d’avoir pu apprendre sa façon de gérer un vestiaire.”

Paul Philipp face à Anderlecht. ©Jean Lalemand

La descente de l’Union en D2

”Nous n’aurions jamais dû descendre lors de cette saison 1972-1973. Nous avions une équipe pour rester en D1 mais il y avait un vrai laisser-aller dans l’équipe et pas assez de rigueur. Le problème est qu’on voulait régler tous les problèmes avec humour. Souvent, on se disait : 'On ne joue pas très bien mais qu’est-ce qu’on rigole !' En fin de saison, avant un match capital pour le maintien, nous avions fait une mise au vert de trois jours durant lesquels nous n’avons pas été sérieux. On ne se rendait pas compte qu’on jouait la survie du club… On se disait qu’on allait de toute façon remonter la saison suivante. Finalement, le club a mis près de 50 ans pour retrouver l’élite…”

Le dernier but unioniste en D1

”Nous avons joué notre dernier match de la saison face au Beerschot et j’ai inscrit le tout dernier but de l’Union en D1. C’était un coup franc, avec André Lauryssen au but, qui n’a finalement servi à rien. Le soir même, alors que la descente était entérinée, j’ai resigné à l’Union pour une saison dans la buvette du club. Je l’ai fait car mon père me disait que j’avais une dette envers l’Union. En tant que cadre de l’équipe, il y avait un sentiment de culpabilité. Dans la foulée, je suis allé boire un verre avec les supporters alors que nous étions relégués ! Ce serait inimaginable aujourd’hui… Au lieu de nous foutre des coups de pied aux fesses, les fans nous consolaient alors que nous avions joué comme des patates. 'Allez ket, ne t’en fais pas, ce n’est pas grave !' Je ne critique pas car j’ai profité de cette ambiance générale, mais cela reste un énorme gâchis sportif.”

Le départ vers le Standard

”Je n’avais que 24 ans et je sentais que mon niveau de jeu baissait. J’ai eu l’opportunité de rejoindre le Standard qui m’a échangé contre trois joueurs : Sluys, Jeck et Beurlet. Quand je suis arrivé à Liège, j’ai ouvert grand les yeux. C’était le jour et la nuit au niveau du professionnalisme par rapport à l’Union, il y avait une grande exigence qui était même parfois exagérée. Quand le président Roger Petit arrivait au centre d’entraînement, nous étions tous au garde à vous. (sourire) J’ai quand même regretté de ne pas avoir eu cette rigueur de travail dès le début de ma carrière… Il y avait de sacrés joueurs comme Christian Piot, Eric Gerets ou encore Wilfried Van Moer. J’ai beaucoup grandi durant ces deux saisons au Standard.”

Le retour à l’Union

”Le Standard, où j’étais souvent le 12e ou le 13e joueur, a une place importante dans mon cœur mais pas comme l’Union qui restera en moi jusqu’au bout de ma vie. C’est pour cela que je suis retourné à l’Union qui avait fortement évolué depuis mon départ. Georges Heylens m’avait contacté en me disant qu’ils étaient en train de reconstruire quelque chose au club. J’ai été très surpris par les conditions financières qui avaient presque doublé même si c’était différent du Standard où j’avais un fixe puis des primes de match qui pouvaient être la moitié de mon salaire. Très vite, le club a eu des problèmes financiers. Nous avions atteint le tour final de D2 mais quand une majorité des joueurs n’est pas payée, c’est toujours plus difficile d’avoir une équipe totalement motivée… Dans la foulée, j’ai signé à Charleroi qui avait un public fantastique. Si les fans nous félicitaient après un beau match, il valait mieux qu’ils ne reconnaissent pas nos voitures après une défaite. (rires) Ils avaient le sang chaud, mais savaient mettre une ambiance incroyable.”

L’Union actuelle

”Confirmer après une belle saison est le plus compliqué et pourtant ils l’ont fait malgré les départs de joueurs comme Undav et Nielsen. J’ai été frappé par l’intelligence de Karel Geraerts comme lors du match retour face à Berlin : il a donné le ballon à cette équipe qui ne savait pas quoi en faire. L’Union transpire l’esprit d’équipe et la solidarité. C’est une équipe très forte en reconversion mais pour avoir des reconversions, il faut savoir gagner les deuxièmes ballons puis profiter intelligemment des situations. J’adore Victor Boniface qui est la véritable locomotive de cette équipe. À chaque fois que je vais à Bruxelles, même si l’Union ne joue pas, je passe devant le stade. J’adore l’ambiance de quartier qui y règne.”

Anthony Moris le Luxembourgeois

”Je suis d’autant plus l’Union que Moris est le gardien de notre équipe nationale. Il a connu des hauts et des bas dans sa carrière avec des blessures et des problèmes à Virton. Sa saison dernière a été magnifique et il continue sur sa lancée même s’il a fait une belle gaffe contre Leverkusen : je pense qu’il a pris trop de confiance avec sa patte gauche car on a trop encensé son jeu au pied. (sourire) Au Luxembourg, c’est une pièce maîtresse de l’équipe et un garçon qui garde les pieds sur terre. Comme il me le dit, ils veulent désormais quelque chose de palpable à l’Union avec un titre. J’espère que ce sera pour cette saison. S’ils jouent le match du titre, je serai obligé de venir voir le match. Mais ma femme ne sera pas contente car elle sait que quand je vais à l’Union, cela dure plus souvent que prévu…”