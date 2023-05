L'Union peut s'appuyer sur ses excellentes statistiques à l'extérieur pour aller chercher le titre de champion

À lire aussi

Un seul revers sur ses 15 derniers déplacements

L'Union était déjà très, très costaude la saison passée sous Felice Mazzù, avec quinze succès, trois partages et seulement deux défaites en vingt rencontres à l'extérieur. Elle l'est encore cette saison, puisque l'effectif de Geraerts garde toujours un train de route très intéressant hors du stade Marien. Si le début de championnat l'avait vu démarrer de façon très chaotique à ce niveau, avec un nul contre Saint-Trond (1-1) puis deux défaites à Malines (3-0) et à l'Antwerp (4-2), la suite a été nettement plus intéressante. Depuis lors, la RUSG a enchaîné onze succès, trois partages pour une seule défaite, à Westerlo, fin février, en quasiment dix mois.

Bilan 22-23 à l'extérieur en championnat Victoires Nuls Défaites pts pts/match Union SG 11 4 3 37 2,1 Antwerp 10 4 4 34 1,9 Genk 9 5 5 32 1,7

Au total, l'Union a signé onze succès, quatre partages et trois défaites en 18 voyages. Cela signifie que l'actuel deuxième du championnat a pris à peine moins de points hors de chez lui (37) qu'au Parc Duden (44). Sa moyenne de 2,1 unités engrangées par voyage est la meilleure de l'élite, devant l'Antwerp. "On est peut-être encore plus concentrés quand on joue à l’extérieur", avance comme explication Siebe Van Der Heyden. "À domicile, on a cette envie de jouer toujours plus vers l’avant en étant poussés par nos supporters. Cela nous aide beaucoup... mais cela laisse parfois des espaces." "Peut-être qu'on a de bonnes stats, mais ces deux dernières rencontres à l’extérieur auront lieu à Genk et à l’Antwerp, donc ce ne sera certainement pas facile", tempère Senne Lynen.

Anvers, pas que de bons souvenirs

Les voyages à Anvers ne se sont pas particulièrement bien passés cette saison, c'est vrai, puisque, outre la défaite en phase classique de début de saison, les Saint-Gillois ont également perdu 1-0 en demi-finale retour de Coupe de Belgique, avant d'être éliminés aux tirs-au-but. Mais certains se souviendront aussi du match complet livré par cette même équipe sous Mazzù en février 2022 (0-2). Un copier/coller d'une telle prestation ne serait pas pour déplaire aux vice-champions.