L’UEFA songe à modifier son règlement sur les conflits d’intérêts entre clubs appartenant à des réseaux

La question de l’influence revient donc de plus en plus souvent dans l’actualité. Le cas le plus emblématique a été celui de l’empire Red Bull, qui possédait les clubs de Salzbourg et Leipzig, sur le Vieux Continent, et a dû modifier sa structure à l’été 2017, lorsque les deux formations se sont qualifiées pour la Ligue des champions. Un changement (cosmétique ?) dans l’organigramme du club autrichien avait été opéré pour répondre à l’UEFA, qui estimait après enquête que le fameux article 5 était violé.

Toulouse et Milan dans l’embarras

En France, la question se pose actuellement pour Toulouse, qualifié pour l’Europe via la Coupe, et l’AC Milan, puisque les deux clubs appartiennent au fonds d’investissement américain RedBird. 777 Partners, qui possède le Standard chez nous, pourrait également être confronté à ce problème tôt ou tard, puisqu’il est actionnaire majoritaire du Hertha Berlin, de la Genoa, qui remonte en Serie A, ou encore du Red Star en France.

Face à la multiplication de ces situations… et le potentiel rachat de Manchester United par un autre propriétaire de réseau, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, avait expliqué en mars que l'” on ne peut pas juste dire non aux investissements de multipropriété. On doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là.” Un lifting en vue qui rassurera beaucoup d’investisseurs, mais permettra probablement aussi à des situations peu saines de se multiplier.