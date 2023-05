Dans le vestiaire jaune et bleu, ils ne sont pas nombreux à déjà avoir été champions. Anthony Moris l’a été avec le Standard et Koki Machida avec Kashima Antlers mais sans jouer une seule minute. Seul Bart Nieuwkoop peut se targuer d’avoir raflé les lauriers, en Eredivisie avec Feyenoord, en ayant joué plusieurs matchs. “Cela reste l’une de mes plus belles saisons de ma carrière, raconte le joueur de 27 ans. Je me souviens n’avoir pas reçu la moindre minute de temps de jeu en première partie de saison, j’avais encore l’étiquette du jeune joueur qui venait d’arriver en équipe première. Puis, j’ai reçu de plus en plus ma chance en montant au jeu et en étant plusieurs fois titulaire. Finir la saison avec le titre de champion reste un sentiment inoubliable.”

Cette année-là, Feyenoord réalise un parcours quasiment parfait avec neuf victoires pour débuter le championnat et seulement quatre défaites tout au long de la saison. Avec une équipe entraînée par Giovanni Van Bronckhorst et des joueurs comme Dirk Kuyt et Steven Berghuis. “Nous n’étions pourtant pas les grands favoris avant le début de la saison, se souvient Nieuwkoop. Mais nous avons été en tête dès la première journée et jusqu’à la fin du championnat. La constance de l’équipe avait été impressionnante, un peu comme l’Union la saison dernière. Pendant la saison, tu ne penses pas réellement au classement mais plutôt aux matchs qui s’enchaînent. Ce n’est que dans la dernière ligne droite que tu commences à y penser.”

La gestion de la pression

La pression est alors un des éléments principaux à gérer par Bart Nieuwkoop et ses coéquipiers. Comme c’est le cas pour les Unionistes dans ces Champions playoffs… “La pression augmente toujours au fil de la saison, mais ce n’est pas nécessairement quelque chose de négatif. Lors de la saison du titre, j’ai appris à ne pas m’occuper des éléments extérieurs qui pouvaient me déconcentrer et à mettre le focus seulement sur ce qu’on pouvait faire sur le terrain. Si l’équipe n’est pas concentrée sur les bonnes choses, c’est difficile de prester à un bon niveau. À l’Union, nous avons cette faculté à nous remobiliser très rapidement comme cela a été le cas après la défaite face à l’Antwerp. Il reste trois matchs et tout peut arriver dans ces playoffs totalement fous.”

Grâce à son expérience vécue avec Feyenoord, Bart Nieuwkoop connaît les ingrédients qu’il faut insérer dans une fin de championnat pour remporter le titre. “Il faut de la chance, de la qualité, de l’efficacité et y croire. Avec Feyenoord, nous avions fait une énorme fête après le titre. Parfois, je pense au fait que cela pourrait arriver avec l’Union même si c’est encore un peu trop tôt pour y penser : il reste seulement trois matchs mais j’ai le sentiment qu’il y a encore un très gros chemin à parcourir. Un titre avec l’Union pourrait être encore plus fou qu’avec Feyenoord car il ne faut jamais oublier d’où vient cette équipe. Ce serait incroyable d’y arriver après nos deux magnifiques saisons.”

Les montagnes russes

Reste à voir si l’Union pourrait encore truster les premières places la saison prochaine. Pour certains, l’équipe pourrait voir certains cadres quitter Bruxelles cet été et avoir des difficultés à enchaîner à un aussi bon niveau que les deux dernières saisons… “En fin de saison dernière, j’entendais certains dire que nous devions profiter car il s’agissait d’un événement qui ne se passait qu’une seule fois dans une carrière. Un an plus tard, nous vivons finalement la même chose… L’Union ne se battra pas pour le titre chaque saison mais ce n’est certainement pas la dernière fois. Nous sommes peut-être plus confiants qu’il y a un an mais l’Antwerp joue à un très haut niveau. Les playoffs sont de toute façon fous : tout peut se passer en un week-end, ce sont de réelles montagnes russes où tout va très vite dans un sens comme dans l’autre.”

Six ans après le championnat remporté par l’équipe de Nieuwkoop en 2017, Feyenoord a réussi à accrocher un nouveau titre le week-end dernier. L’occasion est donc belle pour le latéral droit de réussir le même exploit que son ancien club… “Je n’ai pas vu le match car nous affrontions Genk au même moment, conclut Nieuwkoop. Il y a encore certains joueurs avec qui j’ai joué et des membres du staff que je connais encore. Cela a été un chouette sentiment de les voir gagner. Ce serait sympa de faire la même chose avec l’Union.” (sourire)

Réponse dans les deux prochaines semaines qui s’annoncent plus que passionnantes…