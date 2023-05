L’Union a une belle opération à réaliser à Genk : “Mes joueurs sont affamés”

guillement "J'espère que Mike Trésor ne sera pas dans un bon jour ce dimanche..."

Suspendu dimanche dernier après sa carte rouge reçue face à l’Antwerp, Mike Trésor fait son retour dans l’équipe. Une bonne nouvelle pour Genk quand on sait que le joueur de 23 ans a déjà réalisé 22 assists et marqué 8 goals depuis le début de la saison… “Je le connais bien puisque j’ai joué avec lui à Willem II, se souvient Bart Nieuwkoop. Même à l’entraînement, il était difficilement arrêtable… Ses corners et ses coups francs sont difficiles à gérer. Il faut défendre de manière intelligente face à un joueur comme lui qui est l’un des meilleurs du championnat. J’espère qu’il ne sera pas dans un bon jour ce dimanche.” (sourire)

Après ce duel face à Genk, qui pourrait être éliminé de la course au titre dimanche soir, l’Union se déplacera à l’Antwerp pour un match qui s’annonce d’ores et déjà bouillant. Fidèle à ses principes, Geraerts ne veut pas encore penser à cette rencontre… “Jouons dimanche et voyons ensuite quelle sera notre position au classement. Nous savons qu’il est nécessaire de se concentrer essentiellement sur nous pour faire un bon résultat. Les joueurs ont bien presté toute la saison et sont affamés pour les trois rencontres à venir.”

Pour le duel de ce dimanche, Karel Geraerts doit encore faire face à plusieurs points d'interrogations. Trois joueurs, et non des moindres, sont incertains : Teddy Teuma, Lazare et Siebe Van der Heyden. "Ils ont des petits bobos, on verra comment ils réagiront à l’entraînement de ce samedi. Je ne m’attends pas à de gros problèmes mais nous verrons quand même ce samedi. Pour le reste, j'ai senti toute l'équipe concernée. On sait que tout se jouera sur des détails dans ces playoffs donc à nous de nous montrer à la hauteur."