Boniface : C'est un bon résultat ici à Genk. On aurait pu gagner mais ils ont aussi eu des occasions donc ça aurait pu tourner différemment. Sur mon but, je savais où je devais tirer. Je frappe tout le temps fort.

Lapoussin : Si vous m'aviez demandé avant le match, j'aurais dit oui pour un point, mais bon j'aurais voulu gagner. On va maintenant se concentrer sur le match de l'Antwerp. On savait que Genk allait pousser en seconde période, mais on est resté solide. On sait ce qui nous a manqué contre l'Antwerp, on doit corriger ça. Ce jour-là, on n'avait pas l'impression qu'on jouait un match de Champions Playoffs.

Geraerts : Prendre un point à Genk ce n'est jamais mauvais. On a eu 3,4 grosses occasions, puis c'est malheureusement Genk qui ouvre le score sur phase arrêtée. Ils ont ensuite eu l'opportunité de nous tuer, mais ils n'ont pas réussi à le faire et on a égalisé. La rencontre était très ouverte, surtout en première période. Adingra n'a malheureusement pas marqué aujourd'hui, mais il faut retenir son assist. Teddy nous a manqué durant toute la rencontre et on verra comment ça ira dans les prochains jours. Tout peut encore se passer dans ce championnat. L'ambiance sera bonne à Anvers et on ira là-bas pour obtenir un bon résultat.

Vrancken : Je n'ai pas encore revu les images. Je n'ai rien à dire sur le comportement de mes joueurs aujourd'hui. Ça va devenir très compliqué pour le titre. Tolu n'était pas encore tout à fait prêt, mais il a tout donné. Je pense que Burgess mérite le deuxième jaune aujourd'hui et c'est bizarre qu'il ait terminé le match. Je suis cependant content de la prestation de mes joueurs.