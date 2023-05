L'avis de l'expert : même sans Teddy Teuma, l'Union sait jouer à un haut niveau

Alors qu’on aurait pu croire que l’Union allait avoir du mal à jouer proprement vers l’avant sans la qualité technique de Teuma, il n’en a été rien. Son remplaçant Oussama El Azzouzi a réalisé un match plein en récupérant de nombreux ballons et en étant important dans la construction du jeu jaune et bleu. Senne Lynen a lui pris le leadership dans le milieu du jeu et a une nouvelle fois démontré qu’il était l’un des éléments-clés du système de Karel Geraerts. Une énième preuve de la qualité présente dans l’équipe unioniste qui peut jouer à un niveau élevé même sans certains joueurs indiscutables.