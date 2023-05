Le joueur de 23 ans est récompensé de sa grosse saison réalisée à Genk. Dans le Limbourg, Trésor a inscrit 8 buts mais surtout réalisé 23 assists, battant le record du plus grand nombre de passes décisives réussie en une saison en Pro League.

Venu au Tangla Hotel Brussel pour recevoir son trophée, Mike Trésor devance l'Unioniste Victor Boniface et le Gantois Gift Orban. Joseph Paintsil (Genk) et Bilal Ek Khannouss (Genk) finissent à la quatrième et cinquième poisition.