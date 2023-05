Faris Haroun, seul rescapé du duel entre l’Union et l’Antwerp en D1B : “Je suis arrivé au bon moment”

guillement "À mon arrivée à l'Antwerp en 2017, j'ai eu un bon pressentiment."

Six mois plus tard, au terme d’une finale aller-retour face à Roulers, l’Antwerp parvient à sortir du panier à crabes qu’est la Challenger Pro League et à retrouver l’élite. “Depuis, le club a pris une trajectoire phénoménale ces six dernières années, avance Faris Haroun. De mon côté, je trouve ça chouette d’avoir pu participer à ce projet du début jusqu’à la fin et d’avoir grandi aux côtés du club. Je suis arrivé à l’Antwerp au bon moment et notre destin s’est ensuite lié pour les six années qui ont suivi.”

Avec, comme finalité, ce match pour le titre à jouer ce dimanche face à l’Union. Un adversaire qu’Haroun avait affronté en février 2017 devant moins de 4000 personnes au Stade Marien… “Le club a aussi beaucoup évolué mais en restant ce qu’il était. C’est toujours une belle équipe avec des supporters chaleureux qui mettent une bonne ambiance. Il y a toujours quelque chose de positif autour de l’Union.”