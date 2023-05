Les hommes forts d’Antwerp-Union passés au crible : Janssen vs Boniface, Butez vs Moris, Alderweireld vs Burgess, Vermeeren vs Lynen

Les gardiens : Butez vs Moris

L’avis de Wim De Coninck sur Butez : “Bien aidé par sa défense”

”Statistiquement, c’est le meilleur, mais attention au fait que l’Antwerp joue assez bas avec un très bon duo Alderweireld-Pacho qui l’aide à obtenir des clean sheets. Il n’a quasiment pas commis une seule erreur de la saison. Il est toujours relax et fort sur sa ligne, mais aussi capable de bien sortir. Il a un bon jeu au pied, notamment pour lancer une contre-attaque et il prend moins de risques à ce niveau que Moris dans le jeu court, je trouve, quitte à balancer devant. L’Antwerp a bien fait d’aller le chercher après Mouscron.”

L’avis de Wim De Coninck sur Moris : “Un peu moins déterminant”

”J’ai l’impression que son impact est un peu moins grand. Pourtant, il ne joue pas mal, au contraire, mais il a commis une ou deux erreurs en plus que la saison passée. C’est aussi lié au style de jeu qui n’est pas le même sous Geraerts que sous Mazzù. L’Union est plus offensive. Il a un très bon jeu avec son pied gauche, mais prend parfois plus de risques en attendant jusqu’au dernier moment qu’une solution se présente à lui. Par ailleurs, il porte le brassard quand Teuma n’est pas là, ce qui démontre qu’il est un leader de l’équipe.”

Il choisit…

”Vu que Butez a été un peu plus déterminant que Moris cette saison, je le choisis pour cette raison. Mais c’est très juste, il y a vraiment photo entre les deux. Dimanche, ce sera peut-être Moris qui fera la différence…”

La défense : Alderweireld vs Burgess

L’avis d’Alex Teklak sur Alderweireld : “Une super rampe de lancement”

”Il a une grande qualité de passe longue, qui fait de lui un défenseur très bon dans la construction. C’est une super rampe de lancement pour ses partenaires. Il cherche moins le duel que Burgess, il a plutôt tendance à jouer la couverture, grâce à un très bon sens du placement. Il commet peu de fautes, particulièrement aux abords du rectangle. C’est toujours un défenseur très propre, qui tacle peu : on le voit rarement les fesses au sol.”

”Il a aussi une personnalité très importante et rassurante. Il va rarement dans les extrêmes, même si on l’a vu s’accrocher avec Noa Lang le week-end passé. Gheysens a mis l’argent qu’il fallait pour ramener un bon joueur, mais aussi un patron. Il est tellement fort que le championnat belge est encore à sa portée, même s’il vieillit.”

L’avis d’Alex Teklak sur Burgess : “Plus fougueux… parfois, trop”

”Il n’a pas cette qualité de passe longue, il cherche plus à trouver ses médians avec une passe au sol… et prend parfois des risques. en choisissant parfois un moment inapproprié. À l’image de son erreur sur le but encaissé contre l’Antwerp.”

”Son point fort, c’est le jeu de tête, grâce à sa taille et son style. Il aime aller au contact et il remporte beaucoup de duels de la tête. S’il avait un peu plus d’explosivité, il serait monstrueux et serait aussi plus rapide pour se retourner, sur les premiers mètres. Il est particulièrement dominant dans son rectangle et donc sur la première zone sur coups de pied arrêtés.”

“Burgess est plus fougueux qu’Alderweireld dans le duel. Parfois, cela peut se retourner contre lui. Il peut être agressif, surtout lorsqu’il arrive lancé et qu’il tacle. Il est grand, donc c’est spectaculaire. C’est probablement lié à son côté British : il va dans l’engagement ; il veut rattraper une erreur immédiatement plutôt que de temporiser. Il se perd parfois en s’emportant avec les arbitres, alors qu’un Alderweireld est plus subtil à ce niveau. ”

Il choisit…

“Honnêtement, je ne pourrais pas choisir, car on ne peut pas se passer de la qualité de passe d’un Alderweireld, ni de l’efficacité sur les phases arrêtées de Burgess. Je les prends tous les deux dans une défense à trois. ”

Le milieu : Vermeeren vs Lynen

©IPM Graphics

L’avis de Johan Walem sur Vermeeren : “Il ne doit pas se fixer de limite”

“Arthur Vermeeren a des qualités extraordinaires vu son âge. Je pense avant tout à sa vista et à son sens de la passe, mais aussi à son abattage. Il a déjà un grand volume de jeu. Il sait aller au duel, ce qui est important à ce poste. ”

Comme Lynen, il ne commet qu’une faute, en moyenne, par match. “Il est encore plus propre que d’autres à ce poste. Il ne peut que progresser dans beaucoup de domaines. Je suis curieux de voir comment vont évoluer son jeu de tête et son sens de la finition dans le futur. Il est au début d’une grande carrière et ne doit pas se fixer de limite.”

L’avis de Johan Walem sur Lynen : “Chapeau pour sa saison”

”Ce genre de joueur n’a pas de prix pour une équipe. Senne Lynen est à l’image de son entraîneur : un gars de l’ombre, mais important pour l’équilibre du collectif. Il a bénéficié du départ de Casper Nielsen, mais il s’est surtout très bien remis d’une grave blessure au genou. Chapeau pour sa saison et son rendement. Il est très régulier, comme l’Union en fait. Comme Vermeeren, il perd peu de ballons, ce qui est demandé à des joueurs évoluant à ce poste, sinon ils s’exposent à des contres adverses.”

Il choisit…

”Vu que j’ai toujours adoré les jeunes, je choisis plutôt Vermeeren. Mais peut-être qu’un coach qui joue un match pour être champion préférera l’expérience de Lynen.”

L’attaque : Janssen vs Boniface

©IPM Graphics

L’avis de Nordin Jbari sur Janssen : “Il défend encore plus”

”C’est un vrai 9, qui peut jouer dos au but, puis se retourner. Il reçoit un peu moins de ballon ces dernières semaines, mais se bat beaucoup et défend encore plus. Il est régulièrement pris au piège du hors-jeu (NdlR : 28 fois, plus gros total de D1) car il n’est pas très rapide et a besoin de se placer à la limite de la ligne pour faire la différence. Son travail pour le collectif l’empêche aussi de rester frais.”

”C’est un joueur qui dispute pas mal de duels et en gagne pas mal de la tête, qui sait jouer avec ses bras, aussi. Mais il s’est fait bouger contre Bruges le week-end passé.”

L’avis de Nordin Jbari sur Boniface : “Il est prêt pour la Bundesliga”

”Il est très puissant, peut se décaler sur un côté pour jouer ensuite le un contre un, comme sur le but qu’il marque à Genk. Il est plus fort techniquement que Janssen. Je me demande s’il ne serait pas encore meilleur en jouant avec un vrai 9 à ses côtés. Ici, il décroche pas mal et me fait penser à un Aruna Dindane.”

”Il peut encore être plus efficace devant le but, non pas marquer plus, mais dans les choix qu’il effectue entre la passe et le tir. J’ai tout de même l’impression que ses choix sont meilleurs ces derniers temps.”

Il a un moment agacé ses partenaires lorsqu’il forçait trop les choses en solo : “Peut-être a-t-il entendu leurs remarques et fait-il davantage la passe pour cette raison.”

”Il a montré en Coupe d’Europe contre Berlin et Leverkusen qu’il était prêt à aller jouer plus haut. S’il choisit de quitter l’Union, je le verrais bien en Bundesliga, un peu moins en Angleterre où il faut tout le temps être dans le duel.”

Il choisit…

”Je préfère 'Boni', car il a un plus gros volume de jeu, sait mieux jouer sans ballon et a plus de vitesse.”