Robert, fan emblématique, a tout connu avec l’Union : “Aller perdre à Knokke sous la pluie en novembre, c’est une fameuse expérience”

Dans le Stade Marien, qu’il vient parfois admirer en pleine journée, l’homme de 63 ans est une tête bien connue lui qui suit le club avec passion depuis près de 30 ans. “Pourtant, j’ai joué au Daring quand j’étais petit… Mais je suis venu à un match et j’ai pris mon abonnement directement après. Je suis un peu un ‘Bossemans et Coppenolle’à moi tout seul !”

Rencontre avec ce fan emblématique qui est passé en quelques années de déplacements à Hoogstraten et Zottegem aux voyages européens à Berlin et Leverkusen.

Quelle était l’ambiance en tribune quand l’Union jouait en D3 autour des années 2000 ?

”Que l’équipe perdait ou gagnait, nous étions cinquante à faire tous les déplacements même si c’était un samedi soir à Bertrix. Il y avait une camaraderie qui s’est ensuite transformée en amitié et surtout une réelle proximité avec les joueurs. Nous avons fermé plusieurs fois des buvettes, que ce soit à l’Olympic ou à Lommel, avec eux. On va encore boire un verre après le match avec certains comme Burgess, François, Van der Heyden ou Lapoussin. Mais avant, les joueurs nous disaient bonjour pendant l’échauffement et nous répondaient quand on leur faisait un signe depuis la tribune. Je ne compte plus le nombre de fois que je me suis fait ramener en voiture par un joueur qui avait un peu moins bu que moi (sourire).”

guillement "Boire un coup avec les joueurs sur une aire d'autoroute après une victoire, cela ne s'oublie pas."

Quels souvenirs gardez-vous de ces déplacements ?

”J’en ai tellement ! Un jour, nous devions aller en car à l’Olympic Charleroi et trois supporters étaient en retard. En les attendant, je rencontre deux policiers au bar mais qui étaient beaucoup moins bavards que moi. Quand les trois fans sont arrivés, un des policiers est venu vers moi : 'Vous ne serez jamais à l’heure à Charleroi, on va vous aider.' Ils sont montés sur leur moto, ils nous ont ouvert la route jusqu’au Ring et nous sommes arrivés à l’heure. Un autre jour, après une victoire, l’ex-entraîneur Jacques Urbain nous avait payé des bacs de bières dans une pompe à essence. Boire un coup avec les joueurs sur une aire d’autoroute, cela ne s’oublie pas…”

Préférez-vous l’époque actuelle ou celle d’il y a 30 ans ?

”À l’époque, cela sentait la passion et le old school. Aller perdre à Knokke au mois de novembre sous la pluie, c’est une fameuse expérience. Mais battre six fois Anderlecht et pouvoir sortir une banderole 'jeu, set et match' comme récemment, c’est aussi quelque chose. Le seul problème actuellement est que la file pour acheter des bières est beaucoup trop longue vu le nombre de personnes en tribune (sourire).”

Cette saison, Robert a réalisé plusieurs déplacements européens avec l'Union. ©JEAN LUC FLEMAL

Si vous deviez expliquer à un inconnu ce qu’est l’Union, que diriez-vous ?

”C’est la zwanze, cet esprit bruxellois de ne pas se prendre au sérieux. C’est aussi aimer la victoire même si nous n’allons jamais griffer les voitures des joueurs s’ils descendent en D2… À l’Union, il y a l’idée du supporter citoyen qui n’insulte pas. Je me souviens d’un joueur brésilien vraiment mauvais qui marchait sur le ballon quand il partait seul vers le goal : on l’appelait 'Gérard Jugnho', à la brésilienne, mais on ne l’a jamais insulté même s’il était toujours aussi nul après six mois. Tout comme nous n’insultons jamais les adversaires.”

À quoi ressemble une de vos journées-type quand l’Union joue ?

”Si c’est contre Anderlecht, cela commence quatre jours avant avec des discussions entre amis. On commence à ne penser qu’à cela et à devenir nerveux. Le jour du match, je mange le plus possible car j’ai ensuite trop mal à l’estomac à cause du stress. Je ramasse un silex dans mon jardin et j’écoute la chanson de l’Union au moment de partir. Je prends toujours le même chemin pour aller au stade et j’arrive une grosse heure avant le coup d’envoi à l’Union’s Taverne. Parfois, il m’arrive d’avoir un semi-blues pour l’une ou l’autre raison mais, dès que je m’approche du stade et que j’entends au loin le brouhaha général, il disparaît instantanément.”

Durant les matchs, vous êtes connu pour lancer le chant “Attaque” : d’où vient-il ?

”Quatre jeunes Marseillais sont venus un jour en tribune et nous ont appris le chant 'Aux armes' cher à l’OM qu’on a transformé en 'Attaque'. Je le lance depuis une vingtaine d’années car j’ai une voix qui porte. J’attends toujours qu’il y ait un coup-franc pour l’Union. Il y a plusieurs années, notre équipe était menée 2-0 à Mons et nous avons lancé un chant avant qu’elle ne revienne à 2-2. Yves Cums, un ancien joueur, était venu nous dire que cela leur avait donné une force incroyable. L’objectif principal est de pousser l’équipe.”

Pensiez-vous un jour vivre une saison comme celle que vous vivez actuellement ?

”Peut-être que certains imaginaient retrouver la D1 mais personne ne s’attendait à se mêler à la lutte pour le titre et à jouer l’Europa League. Depuis quelques années, le club ne fait quasiment aucune erreur et spécialement dans son recrutement. Quand Bruges achetait des gars à 20 millions d’euros pour les mettre sur le banc, notre effectif global coûtait moins de 3 millions d’euros lors de notre montée en D1A. Le meilleur exemple est Burgess. (il sort son téléphone) Je fais très rarement des photos avec les joueurs mais j’en ai une avec lui. Je l’avais même mis en fond d’écran à un moment mais il ne faut pas exagérer. Burgess, c’est la classe et l’intelligence, sans parler de ses qualités sur un terrain.”

guillement "Quand l'Union a battu Anderlecht en Coupe, j'avais la larme à l'oeil."

Quel est votre souvenir récent le plus marquant ?

”Après la victoire en Coupe de Belgique à Anderlecht en 2018 (0-3), j’avais la larme à l’œil… Je me souviens aussi de la victoire à domicile contre Anderlecht la saison dernière (1-0). J’étais arrivé en retard et, au moment de passer derrière le goal, il y a un coup-franc, Nielsen reçoit le ballon et ouvre le score. Toutes mes bières ont valsé en l’air… La saison dernière, quand l’Union a battu le Standard à domicile (4-0), je me rappelle qu’on était beaucoup à rigoler en se demandant si c’était une blague…”

Quel est votre sentiment avant la rencontre de ce dimanche à l’Antwerp ?

”Un ami m’a demandé mon pronostic en début de semaine. J’ai répondu que l’Union allait gagner 0-2 même si ce sera difficile avec ce public de maboules et le jeu physique des Anversois. Mais je sens qu’on va les surprendre sur un but rapide avant de tenir solidement le coup et de marquer un second goal en fin de match.”

À quoi va ressembler la fête si l’Union est championne de Belgique ?

”Je n’ose même pas l’imaginer… En rigolant, j’ai dit que j’allais en slip à Anderlecht en passant par Molenbeek (sourire). La saison dernière, il y avait eu beaucoup de frustration d’être passé si proche du titre. D’ailleurs, j’ai charrié Dante Vanzeir pour le penalty raté contre Bruges quand il est venu en tribunes juste avant son départ à New-York. En rigolant, je lui ai dit : 'Amuse-toi bien aux États-Unis et si tu veux savoir comment tirer un penalty, j’ai de la place dans mon jardin.' Il a fait une drôle de tête puis on s’est embrassés. C’est finalement un beau résumé de l’Union.”