Et l’Unioniste le plus décisif est… Simon Adingra: "Je pense qu'il sera même supérieur à Mitoma"

Dix mois plus tard, force est de constater qu’il ne s’est pas trompé. Brighton et l’Union non plus. “Vous savez, quand Brighton nous propose un joueur comme Simon, on regarde de plus près s’il peut nous intéresser… et le choix est vite fait”, nous racontait un peu plus tard le directeur sportif, Chris O’Loughlin.

Un but ou un assist toutes les 106 minutes

L’Ivoirien est assurément une bonne pioche. On parle beaucoup, et à juste titre, de l’impact de Victor Boniface sur l’Union, mais celui de cet autre U23 n’est pas à négliger, à l’heure des bilans. Deuxième meilleur buteur de l’équipe (14 buts, toutes compétitions confondues), deuxième meilleur passeur décisif (14 assists), Adingra en est déjà à 28 gestes décisifs depuis son premier match officiel pour la RUSG, lors de la première journée à Saint-Trond… où il avait frappé les esprits avec un but spectaculaire, fait de dribble, d’accélération et de tir parfait. Seul le capitaine, Teddy Teuma, fait mieux sur l’ensemble de la saison (31 gestes décisifs). Si on ramène ces chiffres au nombre de minutes jouées, Adingra est même le plus efficace : il lâche un but ou une passe décisive toutes les 106 minutes, contre 138 à Teuma et 136 à Boniface.

Pourtant, le numéro 11 a été baladé entre le côté gauche, place qu’il occupait la majeure partie du temps à Nordsjaelland depuis 2020, et l’attaque, où Geraerts l’a presque toujours utilisé une fois Vanzeir parti à New York. “Simon sait évoluer aux deux postes, même s’il préfère le côté gauche, répond son entraîneur. Mais il s’est bien adapté à notre manière de jouer, également comme deuxième attaquant, ce qui démontre une vraie polyvalence et son intelligence footballistique.”

“Ce n’était pas facile pour lui de gérer la concurrence avec Loïc Lapoussin sur sa meilleure position, mais il s’est bien adapté en jouant devant et, mentalement, c’est un super gars”, appuie son compère du milieu, Senne Lynen.

Sa qualité de dribble reste sa force numéro un. Il a même été classé début mai par l’Observatoire international du foot dans les 40 meilleurs dribbleurs de moins de 23 ans du monde. Gros centreur, fort en un contre un, disposant d’une belle frappe enroulée, Adingra sait donc marquer et faire marquer, ce qui en fait un joueur presque complet, déjà, alors qu’il compte à peine 21 ans. “C’est un profil très intéressant pour un entraîneur, poursuit Geraerts. J’aime son style, fait de vitesses et d’actions individuelles. Mais aussi le fait qu’il est bien dans sa tête.”

Car après avoir été titularisé deux fois lors des deux premières journées de championnat, Adingra a été remplaçant cinq fois lors des six matchs suivants. Redevenu titulaire ensuite, il a enchaîné en empilant cinq passes décisives et deux buts en trois semaines. “Il a été titulaire mais a aussi commencé quelques fois sur le banc et il s’est adapté à tout ça. Et il montre vraiment de très bonnes choses depuis beaucoup de semaines, maintenant.”

Adingra n’a encore que 21 ans et peut connaître des passages à vide dans un match. Ces playoffs sont un vrai test pour lui aussi. Il a peut-être loupé deux très belles occasions à Genk, le week-end passé, la faute à un excellent Vandervoordt, mais il n’a pas baissé les bras. Et, surtout, il a glissé une très belle passe décisive à Boniface sur le 1-1.

Retour à Brighton fin juin

C’était aussi une façon de valider le choix de son coach de l’avoir préféré à Vertessen devant. Une fois de plus. Car c’est peut-être celui-là, le chiffre le plus marquant : Adingra vient d’enchaîner 14 matchs de championnat comme titulaire, série en cours. Brighton, le joueur et l’Union sont sortis gagnants de ce prêt. Quid de sa prochaine saison ? Il n’est pas encore prêt pour la Premier League, se disent beaucoup d’observateurs. Dans les hautes sphères de l’Union, on n’en est pas si sûr. Et on n’oublie pas que Mitoma a explosé à Brighton après avoir mis quelques semaines à s’adapter.