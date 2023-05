L’Union est prête pour sa finale à l’Antwerp : “Le match le plus important de la carrière de tous… sauf d’Alderweireld”

À lire aussi

Qui dit finale dit grosse ambiance en perspective. Les Bruxellois seront accueillis chaudement par les supporters anversois connus pour savoir faire du bruit dans le Bosuil et mettre la pression sur l’adversaire et le corps arbitral. “Je ne me préoccupe pas de ce qui se passe à Anvers, commentait Geraerts. Je préfère me concentrer sur ce que je peux contrôler même si je me doute que les Anversois seront très enthousiastes vu qu’ils n’ont pas été champions depuis longtemps. Le titre va se jouer entre deux clubs qui n’ont plus connu un titre de champion de Belgique depuis un petit temps donc il y a une grosse attente des deux côtés.”

Avantage Antwerp cette saison

Sur les cinq confrontations toutes compétitions confondues cette saison, l’Antwerp a gagné trois matchs pour deux victoires unionistes. Mais surtout, l’Union n’a pas encore gagné une seule fois en terres anversoises. Les Bruxellois avaient été balayés lors de la cinquième journée de championnat (4-2) avant d’être éliminés en demi-finale de la Croky Cup aux tirs au but. “J’espère que la troisième fois sera la bonne, souriait Karel Geraerts. Nous avons un groupe de gagnants qui déteste perdre mais il n’y a pas de sentiment de revanche. Le match le plus important de ma carrière de coach ? Oui mais c’est aussi le cas pour tous les joueurs de l’Union et de l’Antwerp… sauf peut-être pour Toby Alderweireld qui a déjà une très grosse expérience (sourire). Peu de joueurs ont l’habitude de jouer pour le titre, il y a une petite nervosité saine mais aucun stress.”

guillement "C'est pour ces matchs que j'ai commencé à jouer au football."

Pour Senne Lynen, cette rencontre est clairement un aboutissement. Le match aura d’ailleurs une saveur toute particulière puisque le milieu de terrain unioniste habite à cinq kilomètres seulement du stade de l’Antwerp. “Je rêvais de pouvoir jouer ce genre de match quand j’étais enfant, concluait Lynen. C’est pour cela que j’ai commencé à jouer le football. Le stress ? Ça va, j’attends avec impatience le coup d’envoi de la rencontre. Il n’y aura pas de stress mais nous aurons une sensation dans le ventre qui nous poussera à nous donner à fond. ”