“Nous sommes des professionnels, dit Rik De Mil, le coach de Bruges. On a joué le coup à fond contre tous nos adversaires et même depuis que nous n’avons plus rien à gagner. Je comprends qu’on se pose la question de notre implication dans ce dernier match, mais nous donnerons tout pour battre l’Union. Comme nous l’avons fait contre Genk et l’Antwerp. ”

L’Union est prévenue : De Mil n’est pas là pour leur offrir un trophée. Pourtant, l’entraîneur des Blauw en Zwart les voit être champions. “Nous avons mangé avec d’autres entraîneurs plus tôt cette saison et j’ai dit que je pensais que l’Union serait championne de Belgique. À la veille du dernier match, je conserve cette impression. C’est un peu bizarre, vu ma prédiction, de finir contre eux. ”

Le Club Bruges ne sera pas un oiseau pour le chat mais il a de nombreux points faibles. “Nous nous créons beaucoup d’occasions mais on a un souci dans les 16 mètres, souffle De Mil. Nous n’arrivons pas à marquer. Puis, nous avons cette tendance à bien défendre jusqu’à un certain point puis d’encaisser deux ou trois buts. ”

Le Club récupère Noa Lang, de retour de suspension, mais sera privé de Denis Odoi qui a atteint la limite de cartons jaunes. “Beaucoup de joueurs ont également dû être remplacés. Je verrai qui sera prêt. ”