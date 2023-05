Le héros Cameron Puertas garde les Unionistes dans la course au titre : "Pourtant, c'était un des jours les plus compliqués pour l'Union"

Cameron Puertas ne verra pas son compteur-but augmenter après ce déplacement à l’Antwerp. Si l’égalisation est venue de ses pieds, le but a été comptabilisé comme un goal contre son camp du malheureux Arthur Vermeeren. Pas de quoi émouvoir le milieu de terrain unioniste qui restera comme l’un des héros de cette rencontre. "C’est pour vivre ce genre de moments que nous faisons du football, lance le joueur suisse d’origine espagnole. J’ai eu une sensation incroyable sur le but. C’est allé très vite : je vois que ma frappe est déviée puis je vois le ballon rentrer tout doucement dans le goal. Et ensuite, c’est l’explosion de joie… C’est le but le plus important de ma carrière car il nous laisse dans la course pour le titre."