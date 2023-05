Vincent Janssen a marqué à la 14e minute le but que tout l’Antwerp espérait… mais qui n’a pas suffi pour fêter le titre que toute une ville attend depuis 66 ans (1957). L’attaquant néerlandais n’a pas loupé sur sa seule occasion du match, à la 14e. Fidèle à elle-même, l’équipe anversoise a profité d’un flottement chez l’adversaire, sur une phase où Lynen venait de réclamer un penalty (qui n’avait pas lieu d’être), pour partir en contre-attaque et trouver son buteur en trois passes. Pour le reste, Moris n’a eu qu’un ballon compliqué à gérer sur toute la rencontre, dans les arrêts de jeu, et il l’a très bien sorti.

L’Union croit encore au titre

L’Antwerp et l’Union restent donc à égalité au classement, avec 46 points, mais le Great Old est devant les Bruxellois, puisqu’il n’a pas bénéficié de l’arrondi des points lors de la division par deux, lui. L’Antwerp garde donc une longueur d’avance avant la dernière journée… mais se déplacera à Genk alors que l’Union accueillera Bruges, qui n’a plus rien à gagner. Si l’équipe de Karel Geraerts bat Bruges et que l’Antwerp ne gagne pas, elle sera sacrée championne. Genk peut encore avoir son mot à dire s’il s’impose au Club ce dimanche en fin d’après-midi puis bat l’Antwerp dimanche prochain.

4 tirs cadrés, 2 buts et 1 rouge

Si Genk-Union la semaine passée avait été un sommet de jeu, cet Antwerp-Union a été tout le contraire. Fermée et tendue, la rencontre a donné lieu à plus de gestes approximatifs que d’envolées. Il a fallu attendre la 71e minute pour assister au deuxième tir cadré de la rencontre, c’est dire.

Déjà en difficulté pour créer le danger, l’Union s’est retrouvée face à une mission impossible lorsque Senne Lynen a été exclu pour un tacle pied en avant sur Ekkelenkamp non-maîtrisé (57e). Elle a pourtant trouvé les ressources pour ne pas craquer.

Puertas, montée décisive

C’est encore du banc qu’est venu le salut de l’Union. Alors qu’ils étaient réduits à dix depuis l’exclusion de Lynen, Puertas, monté au jeu à la 65e minute a fait la différence un quart d’heure plus tard. Il s’agissait d’une des rares situations dangereuses créées par l’Union… et d’un but inscrit au moins autant par Puertas que par Vermeeren, qui a dévié le tir du Suisse pour tromper Butez (80e), et s’est d’ailleurs vu accorder le but contre son camp par la Pro League.

Teuma leur a manqué… et Boniface aussi

Annoncé incertain et présent dans la présélection publiée par le club samedi soir, Teddy Teuma ne s’est même pas échauffé, contrairement à la semaine d’avant à Genk. Le capitaine et sa qualité de passe sans égal dans le noyau, aura manqué à ses partenaires tout au long de ce match fermé.

Le double coup dur, pour les Bruxellois, c’est le pépin physique encouru par Victor Boniface (cheville), qui était donc remplacé dans le onze par Gustaf Nilsson. Avant le match, le Nigérian s’est testé à l’écart des autres, en compagnie d’un kiné avant de discuter avec le médecin de l’équipe. Il est tout de même monté au jeu lorsque l’Union n’avait plus rien à perdre, à la 74e. Il a pesé sur la défense anversoise mais on on a vu qu’il n’était pas à 100 %.