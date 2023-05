Karel Geraerts compte ses absents : “Mon équipe va devoir donner tout ce qu’elle a encore une dernière fois”

guillement Soyons honnête, ce n'était pas un bon match

La pression était retombée quelques instants plus tard en conférence de presse. Et l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise maniait même l’euphémisme en se disant “quand même assez satisfait de son équipe. Il faut être honnête : ce n’était pas vraiment notre meilleur match. J’avais le sentiment que presque rien n’allait en première période. On avait du mal à jouer et à créer des occasions de but. On ne parvenait pas à trouver le rythme. Il y avait beaucoup de longs ballons. Non, ce n’était pas un bon match…”

Lynen (très probablement) suspendu contre Bruges

Et puis le mental de ses joueurs a une fois de plus fait la différence.

Le T1 s’est à nouveau dit “très fier” de son équipe. Il a de quoi réfléchir vu les nombreux points d’interrogation qui planent sur son noyau après ce 45e match de la saison : Lynen, exclu, sera plus que probablement suspendu dimanche prochain. Sorti touché à l’épaule, Siebe Van Der Heyden sera-t-il remis ? “On verra ce qu’il a courant de la semaine.” Même réflexion pour Yorbe Vertessen, qui a dû sortir quelques minutes après sa montée au jeu, touché dans un duel.

Teuma était là en spectateur, seulement.

Et, pour couronner le tout, rien ne dit que le capitaine, Teddy Teuma, qui ne s’est même pas échauffé ce dimanche, sera prêt pour cet ultime match. Enfin, il faudra voir comment se sent Boniface, touché à la cheville et qui s’est contenté des vingt dernières minutes. Soit cinq absents potentiels.