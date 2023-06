Si Karel Geraerts est champion dès sa première saison comme T1, il fera mieux que Vercauteren et Hasi

Si Karel Geraerts mène l’Union Saint-Gilloise au titre, dimanche, ce sera une performance d’autant plus notable qu’il en est seulement à sa première saison de T1, après avoir passé trois ans comme adjoint de Thomas Christiansen (19-20) puis Felice Mazzù (20-22), chez les Jaune et Bleu. L’ex-Diable signerait une performance qu’un seul néophyte était parvenu à réaliser en première division belge, si on se concentre sur l’après-Deuxième Guerre mondiale.