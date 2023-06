Boniface : un dernier tour contre Bruges et un titre avant de s’envoler ?

Pied droit, pied gauche, tête : quelle richesse

Car c’est bien le statut de Boniface : arme principale de l’Union Saint-Gilloise. On ne pense pas ici qu’à ses statistiques. Auteur de neuf buts en championnat et de six assists, il a aussi provoqué deux penaltys. Après être passé à côté de son premier match face à Anvers, comme ses équipiers, c’est lui qui a remis l’Union sur les rails, à Bruges, avec un but “à la Boni”, sur un long ballon de Van Der Heyden qui n’était pas des plus faciles. Un contrôle de la poitrine dans la course, une touche du droit pour mettre le jeune Spileers dans le vent et une frappe lointaine mais parfaite du pied gauche pour relancer son équipe. Boniface le droitier est quasiment aussi adroit du gauche que de son “bon” pied. Sur les 17 buts qu’il a inscrits pour l’Union cette saison, sept sont venus de son droit, cinq du gauche… et cinq de la tête, ce qui situe la polyvalence de celui qui a aussi inscrit le très important but du 1-1 sur la pelouse de Genk (4e journée) et provoqué un penalty à l’aller contre ces mêmes Limbourgeois (3e journée).

Boniface est décisif dans ces playoffs, comme il l’a été tout au long de la saison, avec une mention spéciale à la campagne européenne. “Nous savions que c’est lui que nous voulions recruter, même s’il n’était pas possible de l’avoir avec nous pour les préliminaires de Ligue des champions face aux Rangers, mais nous n’allions pas prendre quelqu’un d’autre à cause de cela”, nous expliquait récemment le directeur sportif, Chris O’Loughlin. Difficile de lui donner tort.

17 buts et 10 assists en 50 matchs

Le responsable sportif de la RUSG va probablement devoir déjà dénicher un remplaçant au buteur de 22 ans. Vu la façon de travailler de l’Union, on ne prendra pas trop de risques en écrivant qu’il est déjà trouvé. Reste à voir s’il s’adaptera aussi vite et aussi bien à la Pro League que celui qui arrivait en provenance de Bodo/Glimt en août. Car Boniface a marqué les esprits par son aptitude à s’intégrer dans le dispositif de Geraerts comme s’il connaissait l’équipe depuis des années, abusant parfois même de ses solos dévastateurs. Il a directement gagné ses galons de titulaire, remplaçant avec réussite un Deniz Undav qui n’avait pas le même profil, mais savait lui aussi jouer dos au but et conserver un ballon, ce qui autorisait son équipe à souffler et à remonter de vingt mètres. Boniface dispose d’une protection de balle qui lui permet de se tirer de situations complexes. Il a également profité de la scène européenne pour livrer quelques “masterclass”, notamment face à Berlin et Leverkusen, ce qui a attiré l’œil de pas mal de formations de Bundesliga sur son potentiel.

guillement Il faudra payer plus de 15 millions € pour l'avoir

L’Allemagne pourrait être son nouveau port d’attache dès cet été. L’Angleterre aussi, car même s’il n’est pas international, il rencontre assez de critères pour pouvoir obtenir un permis de travail Outre-Manche. Quoi qu’il en soit, on ne fait pas grand mystère, à l’Union, de la quasi-impossibilité de conserver un attaquant de son âge et de son potentiel. Il en est déjà à 17 buts et dix passes décisives en tout juste cinquante matchs pour la RUSG. Et il est déjà très convoité. Récemment, Philippe Bormans a parlé d’intérêt concret de clubs étrangers et estimé que “15 millions € ne seraient pas assez”. Boniface va effacer des tablettes le record d’Undav (7 millions €). Pour que l’histoire soit parfaite, il faudrait qu’il parte avec un titre de champion et en ayant sorti un dernier tour de magie de sa boîte à outils.