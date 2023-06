Anthony Moris est le 3e joueur au monde à avoir disputé le plus de minutes cette saison : “Pas de resto et une récupération maximale”

Anthony Moris, reparlez-nous de cet arrêt sur le fil à l’Antwerp.

”J’ai réfléchi à demander des royalties à Eleven, car grâce à lui, il y a encore du suspense pour le titre. Non, plus sérieusement, je suis là pour ça : aider l’équipe. C’était important de le faire à ce moment-là, mais autant que le but de Cameron (Puertas) ou la mentalité affichée par l’équipe.”

On se trompe ou il fait doublement plaisir, vu que vous avez moins eu l’occasion de vous mettre en évidence cette saison ?

”Oui. Je n’ai pas eu une année facile au niveau statistique. Il y a plusieurs raisons, dont certaines me regardent plus personnellement (NdlR : il était très proche de l’ancien entraîneur des gardiens, Laurent Deraedt, parti à Anderlecht). Rendre ça à l’équipe à ce moment, ça m’a fait énormément plaisir. Elle attend de moi que je fasse un arrêt de cette importance. On saura dimanche si c’était l’arrêt du titre… et il y en aura peut-être un autre contre Bruges.”

Vous avez eu le sentiment d’être moins fort, cette saison ?

”Il y a eu une part de malchance : ce n’était plus poteau sortant, mais rentrant. Et puis on a disputé énormément de matchs, donc on avait moins l’occasion de préparer tactiquement le suivant. Physiquement aussi c'était fatiguant. Quand on joue un match à 90 %, on n’est pas à 110 %, donc on ne peut pas sortir l’arrêt déterminant.”

guillement "Je me suis interdit d'aller au restaurant toute la saison, merci à mon épouse d'être très compréhensive."

Justement, savez-vous combien de matchs vous avez disputé cette saison ?

”Ce sera le 56e… sans compter l’équipe nationale. C’est énorme, mais heureusement que mon épouse, Magali, est très compréhensive. Je suis plus près de ma fin de carrière que du début, donc il faut tout faire pour en profiter un maximum. Elle sait que les temps de repos et de récupération sont importants. Je me suis interdit de sortir au restaurant de toute la saison, par exemple. Elle le comprenait bien et se l’imposait à elle-même aussi.”

Vous avez déjà été champion avec le Standard en 2009…

”Non, je n’avais pas joué une minute, c’était mon apprentissage ; ce n’est pas comparable avec le fait de jouer toute une saison. Pour moi, l’histoire sera belle seulement s’il y a un titre à la clé dimanche. Cela manque à mon palmarès et ça a toujours été un rêve d’enfant. Cela l’est resté quand je me suis blessé. Si je suis champion, ce sera le plus beau moment de ma carrière.”

Le tout jeune Anthony Moris lors de la fête qui a suivi le titre du Standard 2009, aux côtés de Sinan Bolat et Axel Witsel (tout à droite). ©PHOTO NEWS

guillement "Je l'avais dit à Felice Mazzù après son départ."

Votre choix de continuer à l’Union, l’été passé, était donc le bon.

”Quand j’ai croisé Felice Mazzù au mariage de Guillaume François, quelques jours après son départ, je lui ai dit : ‘Attention, je t’assure que l’équipe dans laquelle je jouerai la saison prochaine sera championne.’ J’étais aussi en contact avec un autre club à ce moment. Mais j’ai choisi de prolonger à l’Union. Je n’ai jamais réellement pensé à partir, d’autant qu’au niveau privé, ma femme et mes enfants sont épanouis, et que ça n’a pas de prix. Et je ne me suis pas trompé…”

Seuls Bruno Fernandes et Livakovic ont joué plus que lui en 2022-23

Anthony Moris jouera dimanche le 61e match de sa saison (club et sélection). Avec 5385 minutes de jeu, il est le troisième footballeur au monde à avoir passé le plus de minutes sur les terrains en 2022-23, selon Transfermarkt. Seuls le gardien de la Croatie et du Dinamo Zagreb Dominik Livakovic (5542 minutes) et le médian portugais de Manchester United, Bruno Fernandes (5807), ont fait mieux.