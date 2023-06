Charles Picqué, Président de l'Union de 1993 à 2000 avant d’en devenir le Président d’Honneur, sait d'où vient le club. Celui qui ne rate aucun match à domicile de l'Union a connu les mauvaises années du club où les mots ‘descente’ et ‘faillite’ étaient plus souvent entendus que ‘champion’. "Je serais très ému en cas de titre, lance l'ex-bourgmestre de Saint-Gilles depuis le fond de son jardin où il a regardé dans le rétroviseur durant plus d’une heure. Mais j’ai déjà été tellement ému avec l’Union que je suis désormais habitué..."

Entretien avec un homme qui peut savourer la réussite de son club après être passé par les années de déboire...

La finale de dimanche

"Nous avons assisté à un miracle dimanche dernier à l’Antwerp et cela pourrait donner un boost psychologique à l’équipe même s’il ne faut pas tomber dans l’euphorie. En tant que supporter, je reste toujours inquiet jusqu’à la dernière minute. Certains se moquaient de moi quand je restais prudent alors que l’Union menait 3 ou 4-0…Même si, à l'époque, des scores pareils étaient plutôt rares. Je savoure les moments actuels en pensant à tous ces supporters qui ont connu les années de purgatoire. Je me rappelle d’un supporter qui, à chaque rencontre durant plusieurs années, me répétait : "Est-ce que je reverrai encore l’Union en D1 avant de mourir ?" Je ne veux pas jouer les romantiques mais, en cas de titre, je penserai à tous ces supporters disparus. La fête qu'on aurait pu faire avec tous ces fidèles supporters... Je ne suis pas du genre émotionnel à commencer à pleurer mais je pense que j’aurai la gorge serrée en cas de titre dimanche."

guillement Le moment de bascule a été la victoire en Coupe face à Anderlecht.

La saison de l’Union

"En fin de saison dernière, je me demandais si nous n’étions pas en train de vivre un bonheur unique. Un an plus tard, on découvre que l’Union est encore plus forte… Il faut rendre hommage à la direction du club qui a su trouver les bons profils pour créer un groupe uni. La solidarité est l’élément-clé. Il y a plusieurs années, deux défenseurs de l’équipe ne s’adressaient pas la parole...à cause d’une histoire de femmes. Impossible d’avoir une solidarité entre le mari cocu et l’amant de sa femme (sourire). Pour faire des résultats, il faut pourtant une réelle union entre les joueurs. Actuellement, il y a bien sûr Boniface qui crève l’écran mais tous ont mis un engouement extraordinaire à bien faire. Teuma représente vraiment bien l’Union et a un rôle charismatique. Le moment de bascule a été la victoire 0-3 en Coupe de Belgique sur le terrain d’Anderlecht en septembre 2018. A ce moment-là, j’ai compris que quelque chose de sérieux se passait dans l’histoire du club."

À lire aussi

Les supporters de l’Union

"Il y a une ambiance à la fois joyeuse et apaisée dans le stade. Les fans de l’Union ne tombent jamais dans la provocation. Il ne faut donc pas que des néo-supporters se glissent parmi les supporters sincères avec des idées contradictoires aux valeurs du club. L’extrême modestie de nos infrastructures ne nous permet pas non plus d’être des ‘stoeffer’ (NdlR : frimeur en bruxellois). Cela me fait penser à la récente réception d’Anderlecht au Marien : quand on rentre par la porte centrale du stade, un couloir mène vers le bar des VIP avec au bout une toilette pour les hommes et une autre pour les femmes. Je me suis marré quand j’ai vu la tête des épouses des dirigeants anderlechtois passer par le fameux "couloir de la pisse" en étant terrorisés par les supporters masculins qui sortaient des toilettes (rires)."

Charles Picqué a été Président de l'Union de 1993 à 2000. ©Bernard Demoulin

Le probable déménagement du stade Marien

"Le succès appelle des transformations pour le club. Il est désormais temps d’être correct avec les investisseurs anglais : c’est oui ou c’est non pour un nouveau stade; notre crédibilité passe par là. Nous avons la chance d’avoir des gens prêts à construire un nouveau stade sans demander d’argent public. C’est une chance mais il faut trancher et vite car le risque qu’ils partent est réel. Quand la magie du succès sera passée dans les semaines qui viennent, il faudra se pencher sur le stade… Le futur dépendra essentiellement des garanties financières qu’on aura pour faire en sorte que les infrastructures seront adaptées."

Charles Picqué le Président

"Si j’ai un mérite, c’est celui d’avoir repris l’Union quand le club avait de grosses dettes en 1993. Nous étions sur le fil du rasoir dans un mode de survie. Quand le club est monté de D3 en D2, j’ai découvert un autre monde avec des joueurs voulant se faire payer en noir ou des gens me proposant des joueurs de piètre qualité. Je me rappelle d’un joueur qui est venu me voir en disant qu’il avait des problèmes financiers : je lui ai donné à deux ou trois reprises de l’argent personnel. Le gars n’était en fait pas du tout en difficulté financière… Le club a aussi évité des aventures dangereuses avec des groupes qui auraient créé les conditions de la disparition de l'Union. Je me rappelle de repreneurs qui faisaient du trafic d’esclaves en logeant des joueurs d’Afrique dans une cave près de la Gare du Midi."

guillement Je me rappelle de repreneurs qui faisaient un trafic d'esclaves en logeant les joueurs dans une cave.

Les souvenirs des déplacements

"Tout n’a pas toujours été rose : je me souviens de lourdes défaites à Walhain, à Diegem ou à Zaventem. Je me rappelle d’un joueur italien qui vivait dans les beaux quartiers d’Uccle et qui se promenait toujours avec les t-shirts à la mode. Le profil du joueur italien qui séduisait les femmes. Je ne vous dis pas sa tête quand nous avons été perdre à Peruwelz, sur un terrain avec des trous de taupe et une tribune avec des parois en béton sur de la terre nue (sourire). Quand nous étions en D3, l’Union jouait à Bleid, au milieu de la forêt. J'y suis allé avec ma voiture pour ne pas obliger un chauffeur d'aller jusqu'au fin fond de la Belgique. Après le match, les gens de Bleid me reconnaissent et nous buvons des bières et des bières. "Il est sympa le "Pic", ce n’est pas un Bruxellois comme les autres !" Je n’allais jamais savoir rentrer en voiture sans avoir d’accident. Un copain de la région me dit qu’il vient me chercher mais qu'il ne veut pas s’aventurer dans la forêt. Au moment de monter dans la voiture, mon GPS déconne. J’ai tourné en rond dans la forêt pendant des heures jusqu’au moment où j’ai enfin vu une lumière. Je me rappellerai toujours de la tête du gars qui m’a ouvert au milieu de la nuit (sourire)."